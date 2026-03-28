Agguato alla Sanità: arrestati due minorenni, uno è il fratello dell’assassino di Giogiò Cutolo

Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia, accusati della sparatoria del 18 gennaio nel rione Sanità: avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro due giovani in scooter.

Il 24enne Giovanbattista Cutolo

Due giovanissimi di 16 e 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per l'agguato avvenuto il 18 gennaio scorso nel rione Sanità, nel centro di Napoli, quando due ragazzi furono raggiunti da numerosi colpi d'arma da fuoco mentre percorrevano largo Totò; i due sono gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e detenzione di porto d'armi, uno di loro è il fratello dell'assassino di Giogiò Cutolo, il musicista 24enne ammazzato a colpi di pistola durante una lite nell'agosto 2023 in piazza Municipio.

Il provvedimento è stato eseguito oggi, 28 marzo, e arriva nell'ambito delle indagini sul duplice ferimento dello scorso 18 gennaio. Una delle vittime era stata raggiunta al busto e aveva riportato lesioni allo pneumotorace, mentre l'altra era stata colpita al braccio sinistro. Gli accertamenti investigativi sono stati svolti dalla III Sezione della Squadra Mobile di Napoli e hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti. Tramite le telecamere gli agenti hanno ricostruito interamente il tragitto dello scooter su cui si spostavano le due vittime e, soprattutto, quello che è accaduto quando sono arrivati nelle vicinanze di un gruppo di giovani che si trovavano sul luogo del ferimento.

Dalle immagini i vede, infatti, lo scooter che arriva, gli altri ragazzi che immediatamente hanno una reazione nel vederli e tentano di nascondersi, e due di loro che, invece, tirano fuori delle armi da fuoco e iniziano a sparare, esplodendo almeno 11 colpi di pistola verso le vittime. I motivi non sono stati ancora accertati. I due minorenni destinatari dell'ordinanza sono stati condotti in IPM in attesa dell'interrogatorio di garanzia da parte del gip.