Sparatoria a Napoli, feriti due ragazzi al Rione Sanità: 19enne colpito al torace, è grave in rianimazione

Immagine di repertorio

Sparatoria nel Rione Sanità, al centro di Napoli, questa notte, domenica 18 gennaio. Feriti due ragazzi, dei quali uno di 19 anni è ricoverato attualmente in gravi condizioni in Rianimazione all'ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Il giovane sarebbe stato centrato da un proiettile al torace. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso indagini della Polizia di Stato, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate – Procede la Squadra Mobile di Napoli, diretta dal primo dirigente Giovanni Leuci. Secondo le prime informazioni, i due, che erano a piedi in strada, sarebbero stati avvicinati in vico Lammatari, da due motociclisti , che avrebbero fatto fuoco a bruciapelo. Uno dei giovani, il 19enne, sarebbe stato colpito al torace. L'altro, un 20enne di striscio, ad un braccio.

Sparatoria al Rione Sanità, indagini della Squadra Mobile di Napoli

Il ferito più grave, come detto, è il 19enne. Centrato in pieno petto dal proiettile. È stato sottoposto ad intervento stanotte. Le sue condizioni sono giudicate gravi, dal personale sanitario che lo sta assistendo. Il ragazzo rischia la vita ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le forze dell'ordine, al momento, stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili della sparatoria. Sono stati eseguiti i rilievi balistici e raccolte le prime testimonianze, mentre si cercano le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per acquisire ulteriori elementi. Dai video potrebbero emergere dettagli utili a ricostruire il percorso seguito dallo scooter e arrivare all'identificazione di chi ha sparato. Il Rione Sanità è un quartiere popolare del centro di Napoli, oggetto di un profondo piano di riqualificazione in questi anni, grazie sia alla Chiesa di Napoli che al Comune. Purtroppo, però, è ancora preda di criminalità.

L'ipotesi: scontro tra bande rivali

Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista, anche se tra le ipotesi sondate c'è quella che la sparatoria possa essere avvenuta nel contesto di uno scontro tra bande di giovani rivali. Meno probabile, invece, quella di un agguato, che però resta in piedi. Il 24 ottobre 2024, nel corso di una sparatoria in centro tra giovani appartenenti a gruppi rivali di piazza Mercato e del quartiere Sanità, rimase ucciso Emanuele Tufano, ragazzo di 15 anni, vittima del fuoco amico.