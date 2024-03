Condannato l’assassino del musicista Giogiò Cutolo: 20 anni di carcere Il gup del Tribunale per i Minorenni ha accolto la richiesta del pm: il 17enne accusato dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo condannato a 20 anni di reclusione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

É stato condannato a 20 anni di reclusione il 17enne accusato di avere ucciso Giovanbattista Cutolo, "Giogiò", il musicista 24enne ammazzato a colpi di pistola durante una lite lo scorso 31 agosto in piazza Municipio, nel centro di Napoli. La sentenza è stata pronunciata dal gup del Tribunale dei Minorenni, Umberto Lucarelli, durante il processo con rito abbreviato partito questa mattina. Dopo la lettura della sentenza, all'esterno del Tribunale alcuni parenti del minorenne hanno inveito contro quelli del giovane ucciso, che hanno risposto con cori per Cutolo; presente la Polizia, che ha diviso i due gruppi con un cordone.

Il 17enne aveva chiesto la messa in prova

Il gup ha accolto pienamente la richiesta del pm Francesco Regine, che aveva invocato per il ragazzo 20 anni di reclusione; l'avvocato del giovane imputato aveva invece richiesto la messa in prova, soluzione che era stata però rifiutata dal giudice. Il 17enne, che aveva scelto di essere processato con rito abbreviato, aveva ammesso di avere sparato a Cutolo ma aveva sostenuto di non averlo fatto con l'intenzione di uccidere e di avere saputo soltanto successivamente che il 24enne era morto.

L'avvocato del 17enne, Davide Piccirillo, dopo la lettura della sentenza ha spiegato di aspettarsi "una pena meno dura", perché il ragazzo "ha mostrato segni di ravvedimento, ha fatto ritrovare l'arma, ha fornito informazioni su coloro che erano con lui quel giorno e ha rivolto le sue scuse alla famiglia". Il legale ha aggiunto che, dopo aver conosciuto le motivazioni, presenterà appello.

L'omicidio di Giovanbattista Cutolo

Quella notte Cutolo, musicista dell'orchestra Scarlatti Young, insieme ad alcuni amici aveva raggiunto un pub di piazza Municipio per festeggiare un compleanno. Era rimasto coinvolto in un litigio con alcuni giovanissimi che avevano preso di mira uno della comitiva. Giogiò era intervenuto in difesa dell'amico ed era stato colpito da diversi colpi di pistola, esplosi dal minorenne.

Il 17enne, individuato dagli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, aveva riferito di essersi fatto passare l'arma da un altro del gruppo; versione diversa da quella fornita dai suoi amici, che hanno invece detto di non sapere nulla di quella pistola. L'omicidio era stato ripreso dalle telecamere dell'attività: nelle immagini si vedrebbe l'imputato che estrae la pistola e spara i primi due colpi e poi, da più vicino, il terzo. L'autopsia ha rivelato che Cutolo è stato raggiunto da tre proiettili, uno dei quali alla schiena.