Morte di Chiara Jaconis a Napoli, indagati i genitori di un bambino. Ipotesi omicidio colposo Svolta nelle indagini sulla morte della giovane turista di Padova, colpita da un grosso oggetto caduto dal terzo piano di un palazzo a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Per la morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni, deceduta a seguito della caduta di una grossa statuina che l'ha colpita mentre era ai Quartieri Spagnoli, ci sono due indagati. Sono i genitori di un bambino che – secondo gli inquirenti – potrebbe aver lanciato l'oggetto dal terzo piano ferendo mortalmente la giovane donna. L'ipotesi di reato segnata sul fascicolo è omicidio colposo, il minore non è imputabile. Ma c'è una domanda importante: se davvero un bambino ha fatto cadere il pesante manufatto com'è possibile che nessuno badasse a lui?

Nelle ultime ore la Squadra Mobile della Polizia di Napoli ha più volte visionato filmati, effettuato sopralluoghi e sperato in testimonianze illuminanti (la strada a quell'ora era quasi vuota, lo si vede da video di sorveglianza diffusi anche sul web). Comunque sia l'attività inquirente va avanti: notificati gli avvisi di garanzia e ora ora occorrerà chiarire il quadro ulteriormente: presenze, movimenti, dinamiche di quanto avvenuto lì dove Chiara è stata colpita, a ridosso di via Santa Teresa agli Spagnoli. Al momento non vi sono assunzioni di responsabilità, ognuna delle persone sentite respinge ogni ipotesi d'addebito.

Ieri c'è stata una commovente fiaccolata ai Quartieri Spagnoli: ha partecipato anche il papà e la sorella di Chiara. Il popolo dei Quartieri si è stretto alla famiglia Jaconis chiedendo "perdono" e unendosi in un momento di cordoglio e preghiera per la ragazza.