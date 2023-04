Le reazioni all’omicidio di Rosa, mamma di Donato: cordoglio in salumeria e su TikTok La tragedia che ha colpito Donato, giovane commerciante e food influencer: la morte della mamma Rosa, uccisa in casa a Pianura, periferia di Napoli.

A cura di Redazione Napoli

Al civico 29 di via Pignasecca, nel cuore pulsante di uno dei mercati all'aperto più affollati di Napoli, la ressa è quella di ogni giorno: da quando compare l'insegna fumettosa "Con Mollica o senza", la salumeria di Donato De Caprio è strapiena di gente ad ogni ora del giorno e del pomeriggio. Tutti cercano il panino ma soprattutto il selfie col personaggio di TikTok, il banconista che dal taglio degli affettati in salumeria è diventato food influencer e imprenditore.

Poco dopo le 16.30, la coda di persone che aspetta di entrare apprende che in negozio il protagonista non c'è. Donato ha purtroppo già saputo di quanto accaduto alla mamma, Rosa Gigante, 78 anni, uccisa in casa sua a Pianura, quartiere della periferia Ovest di Napoli, probabilmente per una lite fra vicini degenerata in tragedia (ma sul movente le indagini sono ancora in corso). La notizia gira veloce di bocca in bocca, anzi di notifica in notifica sul cellulare e molte persone iniziano a parlarne.

Ma la storia e la vita di una persona che ha fatto della sua presenza social la sua professione non sono soltanto nelle interazioni fisiche ma soprattutto in quelle digitali: dunque è sul profilo TikTok di Donato, @donatodecaprio3, da 3 milioni di followers e 66 milioni di "mi piace" che iniziano ad uscire le prime manifestazioni di cordoglio per il giovane negoziante napoletano.