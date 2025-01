Il Tiktoker Donato commenta l’ergastolo all’assassina della mamma con un “panino della giustizia “ Donato De Caprio, conosciuto su TikTok come “Con mollica o senza”, commenta proprio sui social la notizia dell’ergastolo a Stefania Russolillo per l’omicidio della madre Rosa Gigante, dedicandole un panino. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

È arrivata oggi la sentenza di primo grado per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata dell'omicidio di Rosa Gigante, mamma di Donato De Caprio, TikToker e salumiere conosciuto per "Con mollica o senza", uccisa in casa a Napoli il 18 aprile 2023: l'imputata è stata condannata all'ergastolo. E, proprio su TikTok, la piattaforma che l'ha reso molto noto e gli ha consentito di aprire una sua salumeria nel cuore di Napoli, Donato De Caprio ha deciso di commentare la sentenza, dedicando alla madre morta un panino, che il salumiere non esita a definire "panino della giustizia".

In un video pubblicato sul suo account, che reca la didascalia "Ti amerò per sempre mamma", visibilmente commosso – a tal punto che si nota un taglio quando il salumiere non riesce più a trattenere le lacrime – Donato De Caprio dichiara: "Finalmente, dopo quasi due anni, giustizia è fatta". Subito dopo, il salumiere TikToker, procede alla composizione e alla spiegazione del panino, mentre commenta ancora la sentenza: "Dovremmo essere felici ma non possiamo, perché mia mamma non può ritornare". A detta di Donato, quello che vuole dedicare alla madre è il suo panino preferito e che, già in occasione della sua morte le dedicò. Il panino è farcito con stracciata, mortadella e olive ripiene di mandorle.

In poche ore, il video ha collezionato quasi 800mila visualizzazioni, mentre sono oltre 1.500 i commenti in cui i suoi follower (che su TikTok sono oltre 4 milioni) gli rivolgono ancora il proprio cordoglio per la morte della madre