video suggerito

Omicidio della mamma di Donato “Con Mollica o Senza”: chiesto l’ergastolo per la vicina di casa Rosa Gigante, mamma del salumiere e tiktoker Donato Di Caprio, venne uccisa il 18 aprile 2023 nella sua casa di Napoli. Chiesto l’ergastolo per Stefania Russolillo, la vicina di casa, accusata dell’omicidio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefania Russolillo e Donato De Caprio

Secondo l'accusa fu un omicidio premeditato: per questo il pm Maurizio De Marco ha chiesto l'ergastolo per Stefania Russolillo, la 47enne accusata di aver ucciso, il 18 aprile del 2023, a Pianura, periferia Ovest di Napoli, la vicina di casa Rosa Gigante, 73 anni, madre di Donato Di Caprio, il salumiere noto su TikTok per il suo motto "Con mollica o senza" che dà il nome anche al suo locale in cui prepara panini. L'imputata è stata ritenuta capace di intendere e di volere, ma con "tratti di disturbo di personalità dipendente".

Rosa Gigante uccisa durante un tentativo di rapina

"Lucida, razionale, protagonista non di un raptus omicidiario ma di un delitto predatorio voluto e immaginato" queste le parole del pubblico ministero durante la requisitoria, al termine al quale ha chiesto il carcere a vita e l'isolamento diurno per Stefania Russolillo. Secondo l'impianto accusatorio, infatti, la 47enne avrebbe premeditato la rapina in casa di Rosa Gigante, sua vicina di casa in via Sant'Aniello, quartiere napoletano di Pianura. Durante il colpo, però, la madre di Donato Di Caprio venne stata strangolata con un tubicino di plastica, di quelli utilizzati per l'aerosol.

Il corpo di Rosa Gigante venne poi rinvenuto da altri vicini di casa all'interno dell'abitazione: il cadavere della 73enne presentava ferite alla testa e ustioni alle mani. Stando a quanto stabilito dalle indagini, dopo l'omicidio Stefania Russolillo avrebbe tentato di bruciare il cadavere al fine di impedirne il ritrovamento.