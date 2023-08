Con mollica o senza apre anche a Milano: il salumiere star di Tik Tok a pochi passi dal Duomo Novità a Milano, apre “Con o senza mollica” del salumiere star di Tik Tok Donato de Caprio. Il negozio sarà a pochi passi dal Duomo.

A cura di Alessia Rabbai

"Con mollica o senza" apre anche a Milano, a pochi passi da Piazza Duomo. Il salumiere star di Tik Tok Donato De Caprio sbarca nel capoluogo lombardo insieme all'imprenditore bresciano Steven Basalari e mostrano la nuova attività commerciale, la seconda, sui social network. Si tratta della prima apertura fuori da Napoli.

Tuttavia non dovrebbe eessere l'unica in quanto ne hanno annunciata un'altra, ma non è nota la città cha li ospiterà. Il nome deriva da una frase che abitualmente rivolge ai clienti del suo locale ossia appunto "con mollica o senza?" quando ordinano i loro panini farciti, che prepara sul momento. Il locale è stato individuato anche se al momento non è chiario di quale via si tratti e sono cominciati i lavori di ristrutturazione. L'attesa è altissima.

"È un sogno che si avvera – commenta Donato su Tik Tok – e che diventa sempre più bello. C'era chi diceva è finita è finita invece siamo andati avanti e ora è arrivato il momento giusto di timbrare questo nostro sogno con un bel segno". Donato e Steven per festeggiare i traguardi raggiunti si sono tatuati insieme il logo della loro attività.

Chi è Donato De Caprio



Donato De Caprio è un salumiere diventato famoso insieme al negozio "Con mollica o senza" grazie a Tik Tok, il suo profilo conta quasi quattro milioni di follower. Nella città partenopea è in via Pignasecca 29, ai quartieri Spagnoli. Nei suoi video di Tik Tok Donato si riprende mentre compone i panini in tantissime versioni diverse ordinati dai clienti che frequantano il suo negozio. Prima di cominciare chiede sempre "con mollica o senza?". Poi prende gli ingredienti e farcisce ciabatte, rosette, sfilatini e altro ancora con salumi, formaggi e tipicità campane. Video che a guardarli fanno venire l'appetito.

Donato ha cominciato a fare il salumiere come dipendente Ai Monti Lattari. Ha sempre avuto l'interesse di divulgare il suo lavoro, riprendendosi e facendo video, ma il precedente titolare non voleva che lo facesse, così ha dovuto chiudere il suo profilo. Dopo un periodo di stop ha aperto un'attività insieme al socio alla Pignasecca. E non intendono fermarsi.