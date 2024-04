“Due ragazzi in moto mi hanno sputato addosso mentre camminavo”: la denuncia della ginnasta Carlotta Ferlito La campionessa di ginnastica artistica Carlotta Ferlito ha denunciato in un video su Tik Tok di essere stata importunata da due ragazzi su un motorino mentre stava passeggiando per Milano: “Mi hanno sputato addosso due volte”. Poi ironizza: “Bella Milano!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Carlotta Ferlito su Tik Tok

"So che questa storia ha dell'incredibile. Non ho più le facoltà di piangere". Inizia così la denuncia social di Carlotta Ferlito. La campionessa di ginnastica artistica ha raccontato quello che le è accaduto mentre stava camminando per Milano. Qualcosa che l'ha turbata, tanto da ironizzare: "Bella Milano". Ecco cosa ha raccontato ai suoi follower su Tik Tok.

"Stavo camminando e mi fermano due soggetti, non sono due persone normali, con i motorino e mi chiedono: ‘Mi dai l'Instagram'". Carlotta Ferlito ha provato a smorzare la situazione perché "non si sa mai come reagiscono. E ho risposto: ‘Domani mattina te lo do'". Ma i due non smettono: "Iniziano a farsi insistenti, uno ha provato a scendere dal motorino. Quando il semaforo è diventato verde uno dei due mi ha sputato. Mi sono coperta con la mano e lo sputo mi è arrivato sulla mano". Ma non è finita: "Questi non contenti hanno rifatto il giro e mi hanno sputato di nuovo. Sono senza parole. Avranno avuto 15-17 anni, non erano italiani. Bella Milano!".

Non è l'unica denuncia social che aveva fatto la campionessa. Nel 2022 la ginnasta aveva raccontato la disavventura vissuta con un tassista: era stata vittima di un uomo scortese che, prima l'ha fatta salire in auto accettando la corsa, poi l'ha scaricata poco dopo. "Prima mi ha chiesto – aveva raccontato Carlotta Ferlito – dove dovessi andare, come se la destinazione potesse determinare il fatto che lui prendesse la corsa o no. Poi mi ha detto vabbè, vieni. Gli ho chiesto se avesse il pos e la risposta è stata no, ma io avevo solo 10 euro". Quando il tassista le ha poi detto che ce l'avrebbe fatta con quei soldi essendo il tratto breve, lei gli ha fatto notare che il Pos dovrebbero averlo tutti. Così il tassista ha prima minacciato di farla scendere e poi lo ha fatto davvero.