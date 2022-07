La denuncia di Carlotta Ferlito contro un tassista: “Mi ha fatto scendere, pensa che io sia scema?” È tornato virale su Tik Tok un video di Carlotta Ferlito risalente a maggio: la ginnasta lamentava il comportamento di un tassista che dopo essere stato ripreso per la mancanza di Pos l’ha cacciata dall’auto. “Mi ha fatto scendere dall’auto” ha raccontato sconvolta.

A cura di Gaia Martino

È tornato virale su TikTok un video denuncia di Carlotta Ferlito che lo scorso 24 maggio ha raccontato una disavventura vissuta con un tassista: la giovane ginnasta è stata vittima di un uomo scortese che, prima l'ha fatta salire in auto accettando la corsa, poi l'ha scaricata poco dopo. Tutto questo per una constatazione sul fatto che fosse sprovvisto di Pos. L'atleta dell'Esercito, classe 1995, ha discusso con il tassista prima di abbandonare l'auto sostenendo che l'avrebbe presto segnalato.

Il racconto di Carlotta Ferlito

Circa due mesi fa ha raccontato cosa le è accaduto con un tassista che avrebbe dovuto accompagnarla a casa. Carlotta Ferlito su Tik Tok ha denunciato l'atteggiamento di un tassista che non solo era sprovvisto di pos, ma "non sapeva fare il suo lavoro correttamente". Dopo essersi avvicinata ad un taxi è iniziata la sua disavventura:"Prima mi ha chiesto dove dovessi andare, come se la destinazione potesse determinare il fatto che lui prendesse la corsa o no. Poi mi ha detto vabbè, vieni. Gli ho chiesto se avesse il pos e la risposta è stata no, ma io avevo solo 10 euro" ha raccontato Carlotta Ferlito su Tik Tok. Quando il tassista le ha poi detto che ce l'avrebbe fatta con quei soldi essendo il tratto breve, lei gli ha fatto notare che oggi, nel 2022, il Pos dovrebbero averlo tutti. "Mi ha detto "se comincia così la faccio scendere", io invece gli ho risposto che avrebbe dovuto fare il suo lavoro. Lui si è fermato in 4 frecce e mi ha detto "ho accettato un altra corsa scenda" – ha continuato la ginnasta – "Allora gli ho detto che non sapeva fare il suo lavoro, che mi sarei presa la targa per segnalarlo. Succede spesso, siccome dimostro di avere meno anni di quelli che ho pensano di potermi prender in giro". Dopo essere scesa dall'auto per scattare le fotografie di denuncia, l'uomo l'ha raggiunta e dopo una minaccia ha fatto marcia indietro, chiedendole di rientrare. "Ho scritto scema in fronte?" è stato lo sfogo della giovane, seguito dalla conclusione: "Lì è passato un altro taxi e l'ho preso. Oltre ad essere obbligatorio il pos, non si trattano così i clienti". Ha concluso il suo lungo racconto dichiarando che l'avrebbe poi segnalato.

La reazione dei followers

Mentre in molti le hanno fatto notare che un taxi potrebbe anche non accettare una corsa, quasi tutti sembrano aver preso le parti della ginnasta e volto televisivo riguardo la constatazione sul pos e sul comportamento del tassista: "Ma in che senso ti ha fatto scendere", "L'educazione non è mai scontata" hanno scritto alcuni utenti tra i commenti. Un utente ha raccontato la sua di disavventura con un tassista: "Io sono stata lasciata a piedi, da sola, a Milano, alle 2 del mattino. Perché “casa mia non era nella direzione dove doveva andare lui". Il post su Tik Tok è arrivato anche ad alcuni tassisti, uno dei quali però ha sottolineato che "non sono tutti uguali".