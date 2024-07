video suggerito

Brando Ephrikian: “Con Raffaella ho un legame sempre più forte. Vorrei avere un futuro nel cinema” Brando Ephrikian racconta la sua esperienza a Uomini e Donne, dove ha incontrato Raffaella Scuotto, con la quale l’amore procede a gonfie vele. Per quanto riguarda il futuro, poi, il suo sogno sarebbe quello di affermarsi nel mondo del cinema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brando Ephrikian è stato uno degli ultimi protagonisti di Uomini e Donne, dove ha trovato l'amore con Raffaella Scuotto. Intervistato dal Gazzettino, il 22enne veneto, ha parlato dell'incontro con la giovane napoletana, del programma di Canale 5 ma anche del suo futuro. Sente di poter intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e si dice pronto ad affrontare le sfide necessarie affinché possa riuscirci.

L'amore con Raffaella Scuotto a Uomini e Donne

Il dating show di Canale 5, a cui ha preso parte lo scorso settembre, si è rivelato più impegnativo di quanto potesse immaginare. È quanto rivela Brando Ephrikian in una breve intervista rilasciata al Gazzettino, in cui racconta i momenti vissuti davanti alle telecamere: "È stata un'esperienza bellissima, che non mi aspettavo, è nata come "faccio un'esperienza", inizialmente presa molto sotto gamba, poi ho scoperto essere in realtà un percorso molto difficile, in cui cresci molto interiormente. Sono contento è andata molto bene". Ovviamente l'esito positivo della permanenza nello show è dato anche dall'incontro con Raffaella Scuotto: "Ho trovato l'amore, sono felicissimo, le cose stanno andando molto bene, è un legame sempre più forte, intenso, più complice, ha funzionato".

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, fonte Instagram

Il futuro nel mondo del cinema

Il 22enne pensa anche al suo futuro, alla possibilità di lasciare Treviso, dove attualmente vive e di dedicarsi a quelle che sono le sue passioni. Sebbene non gli piaccia la definizione di "figlio d'arte", ammette che la sua propensione per questo mondo è dovuta anche alla sua famiglia: "Mio nonno direttore d'orchestra, sorella di mio nonno è stata attrice, sposata e ormai separata con Gianni Morandi". Il suo obiettivo, quindi, è quello di intraprendere un percorso che gli consenta di realizzare il suo sogno:

Ho vissuto i primi sei anni della mia vita a Miami, sono nato a Venezia, ma ho vissuto da zero a sei anni lì, in America, venuto in Italia ho fatto le elementari e successivamente le altre scuole. Ho i nonni che mi tengono legato qui, ma sono pronto a spostarmi, perché Treviso è una bellissima città ma per il futuro per me, non offre quello che sto cercando. Sto cercando di seguire le orme familiari, cinema, televisione, sto cercando di trovare la mia strada in questo mondo. Spero nel mondo del cinema, so che ci vuole un percorso di studio, ma penso di essere abbastanza portato.