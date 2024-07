video suggerito

Massimiliano Varrese: “Io faccio arte, altri i morti di fama. Uomini e Donne? Solo una battutaccia” Massimiliano Varrese rivela che il suo appello a Maria De Filippi per Uomini e Donne non era reale. L’ex del GF ha raccontato di essere tornato a dedicarsi alla sua arte: “Poi c’è chi ha bisogno di vivere di luce riflessa”, le parole che farebbero riferimento alle ultime dichiarazioni di Beatrice Luzzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Massimiliano Varrese ritratta e in un'intervista a Tag24 rivela che l'appello a Maria De Filippi per il trono di Uomini e Donne era solo una "battutaccia". L'ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato che dopo l'esperienza nel reality di Alfonso Signorini è tornato a dedicarsi alla sua carriera artistica: dopo l'uscita del singolo Clap Clap, sta realizzando un cortometraggio tratto dal suo primo romanzo.

La smentita sull'eventuale partecipazione a Uomini e Donne

Massimiliano Varrese ha raccontato che quando parlò di una sua eventuale partecipazione a Uomini e Donne, non era serio. "In questo momento, per gioco, mi siederei nel parterre over. In questa fase della mia vita artistica perché non fare le cose al contrario? Maria, sono pronto" disse ospite di Turchesando a metà giugno. In un'intervista a Tag24 pubblicata ieri, l'ex concorrente del GF ha rivelato che, in realtà, scherzava: "Mi fa ridere perché questa è proprio una delle classiche fake news creata per far rumore, per fare i click. La gente manda queste notizie in giro, ma è nata solamente perché mi è stato chiesto della mia vita privata io scherzando ho detto ‘Non sono fidanzato, non ho storie e magari andrò a fare il tronista’. Ma era solo una battutaccia".

Gli impegni dopo il GF: il cortometraggio e il sogno di fare un One man show

Dopo il Grande Fratello, Massimiliano Varrese è "subito tornato all'arte". Senza far nomi avrebbe poi commentato le ultime dichiarazioni di Beatrice Luzzi a lui rivolte:

Io mi sono reso conto che vado avanti per la mia strada, sono subito tornato all’arte, al mio mondo lavorativo, ai miei cari, alla mia famiglia e a quanto di bello ho sempre conosciuto e fatto. Poi c’è chi ha bisogno di vivere di luce riflessa, i morti di fama sono sempre dietro l’angolo.

Dopo Clap Clap, il suo ultimo singolo, si sta dedicando al cortometraggio tratto dal suo primo romanzo: "Di questo corto farò il mio primo lungometraggio come regista visto che un paio di docu film che ho fatto negli anni passati sono stati premiatissimi a diversi festival. Diciamo che è un’altra direzione artistica che sto prendendo" ha spiegato. Non ha escluso, infine, di tornare in tv: "Dopo 30 anni di carriera in tutti i settori, mi piacerebbe fare il giudice di qualche talent grande. Credo poi di vere le capacità ad oggi di fare un bel One Man Show". Gli piacerebbe realizzare uno spettacolo "dove canto, ballo e recito alla Ranieri", ha rivelato: "Non come lui, ovviamente, perché lui è un mostro sacro, però ispirandomi a quella modalità".