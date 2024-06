video suggerito

Massimiliano Varrese si candida per il Trono Over di Uomini e Donne: “Maria De Filippi, sono pronto” Massimiliano Varrese non esclude la possibilità di partecipare a Uomini e Donne, nel trono Over. L’ex gieffino a Turchesando ha commentato la sua vita privata lanciando un appello a Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Massimiliano Varrese ospite del programma radiofonico Turchesando ha rivelato il suo desiderio di trovare l'amore. Archiviata la relazione con la ex Valentina Melis, è single e innamorato del suo lavoro e della figlia: non ha escluso la possibilità di presentarsi a Uomini e Donne, nel parterre over.

L'appello di Massimiliano Varrese

"In questo momento sono innamorato di mia figlia, follemente, sto con me stesso e con il mio mestiere, il mio lavoro", così Massimiliano Varrese a Turchesando ha risposto alla domanda sulla sua vita privata. È single e non ha escluso la possibilità di approdare a Uomini e Donne per trovare la donna giusta: "In questo momento per gioco mi siederei nel parterre over" ha confessato. Poi ha continuato:

Faccio un po' la carriera al contrario, sono stato sempre un'artista di nicchia, serio, ho fatto cose commerciali ma sono sempre state scelte artistiche. In questa fase seconda della mia vita artistica perché non fare le cose al contrario? Perché non prendere tutto con più leggerezza? Mi ci vedete sul trono? Uno si può anche divertire senza prendersi troppo sul serio.

Infine l'appello a Maria De Filippi, a capo del dating show: "Maria, sono pronto!".

Il sogno di Varrese che si realizza

Alla domanda sui progetti del futuro, Massimiliano Varrese ha rivelato che diventerà regista del suo primo lungometraggio ripreso dal primo romanzo da lui scritto. "Sto mandando un cortometraggio ripreso dal primo romanzo. Alla regia sono fortunato, ho vinto vari premi e quindi andrò a fare la regia del mio primo lungometraggio. Un sogno che si realizza. Non c'è età per realizzare i sogni, chi coltiva la passione di ciò che ama fare va avanti senza soffermarsi sul giudizio, coltivando il sogno senza condividerlo troppo. Anche questo è il segreto", le parole dell'ex concorrente del GF.