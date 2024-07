video suggerito

L’ex corteggiatrice Beatriz D’Orsi non frequenta più Bernardo Vegni: “Al momento sono single” “Sono single, nessuna frequentazione al momento”. Con una storia Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatriz D’Orsi ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale. A inizio giugno era apparsa sui social con un ragazzo di nome Bernardo Vegni, con cui però il rapporto non sarebbe continuato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Beatriz D'Orsi è tornata single. L'ex corteggiatrice di Brando Ephrikian a Uomini e Donne, non scelta alla fine del percorso del tronista, ha fatto sapere che al momento non sta frequentando nessuno. A inizio giugno aveva pubblicato su Instagram uno scatto in cui abbracciava un ragazzo, Bernardo Vegni, con cui sembrava aver ritrovato la serenità dopo il programma. Stando alle sue parole, però, tra loro il rapporto

Beatriz D'Orsi fa chiarezza sulla sua vita sentimentale

Con una storia pubblicata su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. "Sei single o fidanzata?", ha chiesto un follower a Beatriz D'Orsi. "Sono single e nessuna frequentazione al momento", ha risposto lei. La ragazza, quindi, non sta frequentando Bernardo Vegni, ragazzo con cui aveva pubblicato alcuni scatti sui social a inizio giugno e con cui sembrava aver ritrovato l'amore dopo l'esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Gli scatti con Bernardo Vegni a inizio giugno

A inizio giugno l'ex corteggiatrice si era mostrata per la prima volta sui social in compagnia di un ragazzo, con cui sembrava ormai aver ritrovato la serenità dopo l'esperienza a Uomini e Donne. Lo scorso marzo, il tronista Brando Ephrikian aveva scelto di lasciare il programma con Raffaella Scuotto anziché con lei. Il ragazzo con cui aveva pubblicato uno scatto su Instagram si chiamava Bernardo Vegni, studente della facoltà di Scienze Diplomatiche e Internazionali di Siena, lontano dal mondo dello spettacolo. I due erano apparsi uno vicino all'altra, mentre lui le dava un tenero bacio sulla fronte. Non era chiaro da quanto tempo si frequentassero, ma pare che tra loro qualcosa non abbia funzionato e che Beatriz sia tornata single.