Festa dei Lavoratori, a Milano Cgil, Cisl e Uil in corteo: in migliaia verso piazza della Scala I manifestanti, migliaia di persone in piazza, si sono radunati in corso Venezia e arriveranno fino a piazza della Scala. Previsti gli interventi dei sindacalisti sul palco intorno alle 12. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

"Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale". Questo lo slogan del corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil in occasione della Festa dei Lavoratori. I manifestanti, migliaia di persone in piazza, si sono radunati in corso Venezia e arriveranno fino a piazza della Scala. Previsti gli interventi dei sindacalisti sul palco intorno alle 12, poi è previsto, alle 12.30, il concerto di Omar Pedrini e della sua band.

"Ancora oggi siamo costretti a rivendicare un lavoro dignitoso e sicuro. Negli ultimi cinque anni in Lombardia ci sono stati oltre mille morti sul lavoro e 580mila infortuni. Nel 2023 ci sono stati 172 morti e dall'inizio del 2024 siamo già a 29, perché si sta mettendo davanti solo la logica del profitto e su questo rivendichiamo una maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Dai controlli che fanno gli ispettori si trova la stragrande maggioranza dei lavoratori che sono in nero e non rispettano le regole sulla formazione e sulla sicurezza. Davanti a questa vera e propria guerra civile noi chiediamo più attenzioni perché il nostro obiettivo resta quello di arrivare a zero morti sul lavoro", ha spiegato Enrico Vizza, segretario Uil Lombardia.

E Luca Stanzione, segretario generale Cgil Milano, ha aggiunto: "Milano è la città delle contraddizioni, una città che cresce e dove cresce il lavoro a tempo indeterminato. Ma se guardiamo alla curva dell'avviamento al a lavoro è piatta. Questo significa che la città genera lavoro, a cui però si risponde con lavori stagionali e precari. Noi pensiamo che bisognerebbe ripensare una città inclusiva che insieme allo sviluppo pensi a uno sviluppo di qualità del lavoro".

Secondo Giovanni Abimelech, segretario generale Fit Cisl Lombardia, "ci sono ancora diverse partite aperte sul lavoro, dalla questione della fiscalità a quella previdenziale fino alle questioni industriali. C'è la questione sanitaria e quella dei rinnovi dei contratti, che devono essere rinnovati in tempi brevissimi, altrimenti perderemo quote di salario e su questo ci vuole anche una spinta da parte del governo. Ci sono tante questioni ancora aperte, abbiamo capito che i soldi son pochi, ma ai tavoli con il governo ci presenteremo con le nostre priorità e chiederemo risposte".