Viene rapinato da due 16enni e li insegue per due chilometri: riesce a farli arrestare in piazza Duomo a Milano Due rapinatori di 16 anni sono stati arrestati in piazza Duomo a Milano: a permettere l’arresto è stata la vittima di 18 anni che si è messa al loro inseguimento per due chilometri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Hanno rapinato un 18enne e poi si sono dati alla fuga. La vittima però non si è arresa e si è messa all'inseguimento per due chilometri dei suoi rapinatori, due ragazzi di 16 anni, ed è riuscito a farli arrestare. Tutto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì in corso Buenos Aires a Milano.

I due giovani 16enni, con l'aiuto di un 22enne, si trovavano in strada poco prima dell'una quando hanno aggredito un 18enne: lo hanno spinto a terra e derubato di una collanina in oro. Il 18enne però non è rimasto fermo e si è messo subito sulle tracce dei suoi aggressori inseguendoli fino in piazza Duomo. Qui i due rapinatori, uno cittadino algerino e uno marocchino, sono stati bloccati e arrestati: il 22enne invece è stato denunciato. I due 16enni sono stati accompagnati al carcere minorile "Beccaria": si stanno svolgendo tutti gli accertamenti per capire la loro reale età. Sono stati i 16enni infatti a riferire quanti anni avevano.