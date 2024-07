video suggerito

Accoltellano un ragazzo durante una rapina a Milano: in carcere due giovani di 17 e 18 anni Ora per due giovani egiziani, di 17 e 18 anni, sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere: l'accusa è di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso.

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Sono stati trovati i responsabili della violenta rapina ai danni di un ragazzo di Milano di 21 anni. I fatti sono accaduti lo scorso 20 aprile in via San Giusto, nei pressi dei giardini pubblici "Luigi Marangoni". Ora per due giovani egiziani, di 17 e 18 anni, sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal tribunale e dal tribunale per i Minorenni di Milano. Entrambi ora dovranno difendersi dall'accusa di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso.

Lo scorso aprile la polizia era stata allertata e una volta arrivata sul posto avevano trovato un 21enne in gravi condizioni dopo essere stato vittima di una rapina. Era stato colpito con un coltello il torace passando a pochissimi centimetri dal cuore. Era stato trasportato in pronto soccorso all'Ospedale Niguarda di Milano dove era rimasto in prognosi riservata: fortunatamente però non è mai stato in pericolo di vita.

Subito erano scattate le indagini della Squadra Mobile di Milano, coordinate delle due Procure: era emerso che i due giovani si erano avvicinati alla vittima con la scusa di chiedergli una sigaretta. Hanno poi estratto un coltello. A questo punto prima lo hanno minacciato di consegnargli il cellulare e poi, vista la sua resistenza, lo hanno colpito strappandogli di mano il telefono. Gli agenti si sono subito messi sulle ad analizzare anche i video delle telecamere di video sorveglianza della zona.

Adesso è scattato l'arresto: il maggiorenne è stato condotto alla Casa Circondariale Francesco di Cataldo mentre il minorenne all’Istituto Penale per i Minorenni Cesare Beccaria.