Troppa gente in coda per l’apertura di “Donato con mollica o senza”: evento sospeso Oltre 500 persone sono arrivate in piazza Diaz per l’inaugurazione del locale “Donato con mollica o senza”: i cittadini hanno invaso e bloccato la strada costringendo le forze dell’ordine a sospendere l’evento.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Instagram Donato De Caprio e Stevan Basalari

Nella giornata di oggi, venerdì 6 ottobre, era prevista l'inaugurazione del locale "Con mollica o senza" del salumiere Donato De Caprio, divenuto famoso su Tiktok. Si tratta del primo punto vendita nel capoluogo meneghino. L'altro punto vendita si trova a Napoli.

Per l'inaugurazione di "Donato Con Mollica o Senza" c'erano cinquecento persone

L'evento – che prevedeva anche un buffet gratuito – è stato sponsorizzato per mesi sui social e questo ha fatto in modo che centinaia di persone si presentassero oggi pomeriggio.

E infatti più di cinquecento cittadini si sono recati fuori al punto vendita che si trova in piazza Diaz: il taglio del nastro è avvenuto alle 18, ma poco dopo Donato De Caprio – che ha aperto i due locali insieme all'imprenditore Steven Basalari – è stato costretto a sospenderlo.

Leggi anche Bullizza e minaccia una compagna delle scuole medie: denunciata

Perché l'inaugurazione di Con Mollica o Senza è stata sospesa

La decisione è arrivata su ordine delle forze dell'ordine: la folla, infatti, aveva invaso la strada. E questo ha impedito sia alle automobili che ai mezzi di trasporto pubblico di poter circolare. Per motivi di ordine pubblico e sicurezza, quindi, le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire.

"Purtroppo la polizia ci ha fatto sospendere l'inaugurazione per il disordine pubblicato. Il negozio sarà aperto regolarmente da domani. Tutti i giorni dalle 8.30 del mattino alle 9 di sera. Ci sarebbe piaciuto abbracciarvi tutti. Io e Donato vi siamo davvero grati", ha scritto Basalari in una storia pubblicata su Instagram.

"Avevamo preparato 5mila panini, pasticcini e taglio della torta. Ma purtroppo non è stato possibile distribuire tutto in quanto appunto la pubblica amministrazione ci ha bloccato tutto per problemi di ordine pubblico", hanno spiegato i due.