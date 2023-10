Travolge una bici e scappa, donna di 30 anni denunciata: il ciclista ricoverato in ospedale Una donna di 30 anni avrebbe travolto un ciclista e sarebbe ripartita senza prestargli soccorso. L’incidente è accaduto a San Donato milanese, la conducente è stata rintracciata dalla polizia locale.

Una donna di 30 anni ha investito un ciclista ed è scappata senza prestargli soccorso. L'incidente si è verificato sabato 28 ottobre a San Donato, nell'hinterland milanese. L'uomo in bici è stato sottoposto a cure mediche ed è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Tornato a casa, ha denunciato l'accaduto per via telematica. La conducente è stata rintracciata e identificata dalla polizia locale.

La dinamica dell'incidente

Da quanto ricostruito finora, l'impatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 ottobre. La vittima stava attraversando una rotatoria a San Donato, quando una macchina lo ha superato a sinistra e ha subito voltato a destra travolgendo il ciclista. Immediato l'impatto. L'urto tra l'automobile e la bicicletta ha fatto cadere l'uomo per terra.

La conducente della vettura non sarebbe scesa dall'auto per accertarsi delle condizioni di salute in cui versava la vittima. L'uomo si è alzato da solo dalla sua bicicletta e ha liberato l'incrocio. Una volta tornato a casa ha sporto denuncia tramite e-mail alla polizia locale.

La donna rintracciata e denunciata

A coordinare la squadra è stato il comandante Ferdinando Longobardo, che ha attivato le ricerche e i rilievi. Acquisendo le immagini di videosorveglianza delle telecamere poste in prossimità della rotatoria, gli agenti sono stati in grado di recuperare la targa dell'auto.

È stato così possibile risalire all'identità della donna che era al volante, che è stata convocata al comando. Identificata, è stata denunciata. L'autorità giudiziaria accerterà le sue eventuali responsabilità nell'omissione di soccorso verso il ciclista.