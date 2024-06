Bimbo di 3 anni in bici con la mamma travolto da un’auto a Brescia: ricoverato in condizioni gravissime

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un bambino di 3 anni è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Brescia dopo essere stato travolto da un'auto. Il piccolo stava girando in bici per viale Sant'Eufemia insieme a sua mamma quando, per cause che dovranno essere chiarite dalle forze dell'ordine, è stato investito. I soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti con due ambulanze, un'automedica e una pattuglia della guardia di finanza.

I sanitari hanno prestato le prime cure al bambino e a sua madre, di 39 anni, e li hanno trasportati al pronto soccorso. Il piccolo, che si trovava seduto sul seggiolino della bicicletta, è stato portato via in codice rosso, con la massima urgenza. Le sue condizioni sono considerate gravissime ed è tuttora ricoverato in ospedale. La donna, che era alla guida della bici, pare abbia riportato solo ferite lievi.

La polizia locale è arrivata sul posto per eseguire i rilievi e per gestire il traffico, andato in tilt all'ora di punta. Le forze dell'ordine dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e attribuire eventuali responsabilità.

Stando a quanto ricostruito finora, pare che l'automobilista si fosse fermato in prossimità delle strisce pedonali per far attraversare un pedone. Quando è ripartito, non si sarebbe accorto della 39enne che stava passando con il figlio di 3 anni in bicicletta.