Bambino di 3 anni esce dal cancello di casa a Rho e viene travolto da un'auto di passaggio: è grave Un bambino di 3 anni è ricoverato al Niguarda dopo essere stato travolto da un'auto a Rho (Milano) nel pomeriggio del 16 giugno. Il piccolo sarebbe uscito da solo dal cancello di casa e si sarebbe ritrovato in mezzo alla strada.

A cura di Enrico Spaccini

Un bambino di 3 anni è stato investito da un'auto a Rho (nella Città Metropolitana di Milano) nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma pare che il piccolo sia uscito da solo dal cancello di casa e sia finito in mezzo alla strada. A quel punto un automobilista lo avrebbe travolto. Il bambino è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano per un importante trauma cranico, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 del 16 giugno in via Cardinal Ferrari a Rho. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto con la massima urgenza un'ambulanza, un'auto medica e un'auto infermieristica. Dopo le prime cure, il bambino è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano scortato da una pattuglia.

L'auto che ha investito il bambino stava viaggiando in direzione corso Europa e l'uomo alla guida si è subito fermato per prestare soccorso al piccolo. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso la strada per eseguire i rilievi del caso e hanno già ascoltato la testimonianza dell'automobilista.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento l'ipotesi più accreditata è che il bambino sia riuscito a uscire dal cancello di casa da solo, ma non è chiaro se questo fosse rimasto aperto volontariamente o se il piccolo è riuscito ad aprirlo da solo. Una volta fuori, si sarebbe ritrovato in mezzo alla strada dove l'automobilista non è riuscito a evitare l'impatto.