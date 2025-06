video suggerito

Bimba di 3 anni investita da un'auto in retromarcia, è grave: portata in ospedale con l'elicottero Una bimba di tre anni è stata travolta da un'auto in un parcheggio nel Cremonese nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno. Le sue condizioni sono gravi: soccorsa sul posto dal personale del 118, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Bergamo.

A cura di Giulia Ghirardi

Immagine di repertorio

Una bambina di tre anni è stata travolta da un'auto in un parcheggio a Cremosano, in provincia di Cremona, nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno. Le sue condizioni sono gravi: soccorsa sul posto dal personale del 118, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Bergamo.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 18:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 18:06 a bordo di un'ambulanza, di un'automedica e di un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stato allertato anche il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, al momento dell'incidente la bimba si trovava nei pressi della macchina dei genitori e sarebbe stata urtata da un automobilista che stava facendo manovra, presumibilmente in retromarcia, che non si sarebbe accorto della piccola. Una volta giunti sul luogo, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare immediatamente in elicottero le bimba in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove sono arrivati alle 19:04 in codice rosso.

Nel mentre, i carabinieri che sono intervenuti sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare la responsabilità di tutte le persone coinvolte.