Auto travolge una mamma e i suoi due figli: la donna è gravissima, uno dei bimbi ha meno di un anno Una donna e i suoi figli di sette e di pochi mesi sono stati investiti da un'auto poco prima le 17.15 di oggi martedì 9 luglio a Brembate, in provincia di Bergamo: la donna si trova in gravissime condizioni. In ospedale anche i piccoli.

A cura di Giorgia Venturini

(immagine di repertorio)

Paura a Brembate, in provincia di Bergamo, poco prima le 17.15 di oggi martedì 9 luglio. Tre persone, ovvero una mamma con i suoi due figli piccoli, sono stati investiti da un'auto alla rotonda del centro commerciale in via Vittorio Veneto. La dinamica è ancora tutta da chiarire: stando alle prime informazioni la madre con i piccoli erano sulle strisce pedonali. L'automobilista si è fermata a prestare soccorso.

Subito sul posto sono intervenuti i sanitari con la massima urgenza. La donna è stata trasportata in gravissime condizioni con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza: ha riportato un gravissimo trauma cranico. Uno dei due figli, non è chiaro se maschio o femmina di sette anni, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in ambulanza.

L'altro figlio invece era nel passeggino perché ha meno di un anno: è stato sbalzato fuori dopo l'impatto e ha riportato un trauma cranico e alla mano. Si trova anche lui all'ospedale Papa Giovanni dove è arrivato in codice verde. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.