Incidente sulla A1 a Lodi, bambina di 11 anni sbalzata fuori dall’auto finisce in carreggiata

La piccola, finita in carreggiata, è stata immediatamente soccorsa e portata in elicottero all’ospedale San Raffaele. L’incidente è avvenuto in direzione Milano all’altezza di Borghetto Lodigiano.