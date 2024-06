video suggerito

Mamma e figlia di 4 anni in bici travolte nel Mantovano: nell’impatto sfondato il parabrezza dell’auto Una donna di 31 anni e sua figlia di 4 sono state investite da una macchina mentre erano in bici. L’impatto è stato talmente forte che la donna ha sfondato il parabrezza della vettura. Non sono in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Una mamma e la sua bambina di 4 anni sono state investite da un'auto mentre erano in bici. È successo a Castel Goffredo, comune in provincia di Mantova, verso le 11:50 di oggi, venerdì 28 giugno. L'impatto tra la bici e una Chevrolet guidata da una 63enne è stato così forte che il parabrezza dell'auto è stato sfondato e la bicicletta sbalzata a 5/6 metri di distanza dal luogo dello scontro. Madre e figlia sono state trasportate in codice giallo all'ospedale e non sono in pericolo di vita. Anche la donna alla guida è stata soccorsa dai sanitari arrivati sul luogo perché trovata in stato di shock.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e la polizia locale sta svolgendo gli accertamenti. Sembra che la bici condotta dalla mamma, una 31enne, e sua figlia, di 4 anni, sia stata investita da una macchina guidata da un'altra donna, una 63enne. Il corpo della 31enne, insieme alla bicicletta, sarebbero andati a sbattere contro il parabrezza dell'auto, distruggendolo. La bambina, invece, è finita di fianco alla vettura, a pochi metri di distanza, ma non presentava segni che potesse far pensare a un urto violento.

Oltre al parabrezza dell'auto, anche la bici della 31enne è stata distrutta. La sua "carcassa" è stata sbalzata a 5/6 metri dal luogo dello schianto. Ingenti i danni anche al paraurti della vettura di proprietà delle 63enne. Tutte le tre persone coinvolte sono state soccorse da un'auto medica e tre ambulanze, tra cui quelle inviate dai volontari della Croce Rossa di Calvisano. Madre e figlia sono state trasportate in ospedale in codice giallo e le loro condizioni non sembrano essere critiche. Anche la signora alla guida dell'auto è stata soccorsa sul posto perché trovata in stato di shock.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della municipale che stanno verificando cosa sia successo e di chi siano le responsabilità dell'incidente.