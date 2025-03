video suggerito

Questa singola fragola è venduta a oltre 18 euro: perché la Tochiakika costa così tanto La catena di supermercati California Erewhon ha lanciato un nuovo prodotto: una singola fragola che costa 20 dollari. Viene venduta in una campana di plastica e raccolta in Giappone: arriva sugli scaffali entro 48 ore. Lois Beckett, giornalista del The Guardian, ha detto: “Questa è la fragola platonica”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

Il video da cui è partito tutto è stato pubblicato su TikTok il 22 febbraio. Alyssa Antoci, creator da 216.000 follower su TikTok, ha pubblicato una clip in cui si riprende mentre assaggia per la prima volta un nuovo prodotto lanciato dalla catena California Erewhon. Il video, che trovate in fondo a questo articolo, è stato visto quasi 18 milioni di volte e ha ottenuto 1,2 milioni di like.

Protagonista del video un’enorme fragola racchiusa in una campana di plastica. Nello specifico è una fragola Tochiakika, prodotta dall’azienda di Kyoto Elly Amai. Un rappresentato di Erwhon ha spiegato al quotidiano The Guardian che le fregole vengono coltivate in Giappone, raccolte e poi portate sugli scaffali entro 48 ore. Al momento in una nota catena di supermercati attiva in Italia un cestino di fragole da 500 grammi costa 3,40 euro.

Anche Amai garantisce la qualità e spiega che nei suoi campi ogni singola fragola deve soddisfare una lunga serie di requisiti. In caso contrario nessuno si degna nemmeno di raccoglierla. Per ogni prodotto ci sono almeno “due punti di controllo”. C’è da fare una puntualizzazione sul prezzo. Anche se la fragola è diventata nota sui social come un prodotto venduto per 20 dollari, il costo esatto è di 19,99 dollari. Circa 18,50 euro.

La fragola da 20 dollari vale davvero 20 dollari?

Sui social è pieno di creator che la provano. Il contenuto sembra fatto apposta per diventare virale perché è un piccolo lusso a cui si può accedere con relativa facilità. Per questo ci permettiamo di diffidare delle loro reazioni esagerate a favore di camera. Anche perché, scrive Vanity Fair, il primo video sull’argomento è stato pubblicato dalla nipote dei proprietari di California Erewhon.

Ci fidiamo di più di Lois Beckett, giornalista del The Guardian che ha scritto un lungo commento dal titolo Ho provato la fragola virale da 20 $. Sapeva di fine impero americano. Qui il suo parere: “Abbiamo tagliato la fragola da 20 dollari in otto fette, come una torta in miniatura. Ne ho messa una in bocca. Era dolce, soda, né troppo croccante né troppo matura. "Questa è la fragola platonica", ho ammesso”.