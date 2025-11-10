Fingere una disabilità per saltare la fila al parco divertimenti: il caso di Camilla De Pandis

Camilla De Pandis, classe 2005, è una creator. Su TikTok ha 1,6 milioni di follower. Uno dei suoi ultimi contenuti è stato parecchio criticato: ha pubblicato su YouTube un vlog dove si riprende insieme a un gruppo di amici mentre entrano negli Universal Studios in Florida con un pass riservato agli ospiti più fragili.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Camilla De Pandis ha oltre 1,6 milioni di follower su Instagram. Su Instagram supera i 700.000. Ha 20 anni ed è una creator. Una di quelle che a giudicare dai numeri AgCom potrebbe rientrare nel nuovo registro degli influencer rilevanti. Guardando i video pubblicati su YouTube il pacchetto sembra abbastanza standard. Vlog, un podcast con gli ospiti, vacanze di coppia, vacanze di gruppo e commenti vari.

Negli ultimi giorni però si è aperta una discreta discussione sotto un suo video. L’ultima serie consegnata ai suoi 169.000 iscritti sulla piattaforma si concentra su un viaggio negli Stati Uniti. In un video pubblicato il 29 ottobre Camilla De Pandis si riprende mentre insieme a un gruppo di ragazzi visita gli Universal Studio di Orlando, uno dei parchi divertimento più noti degli Stati Uniti.

Qui il problema. Nel vlog, De Pandis mostra come si organizza con gli altri ragazzi per saltare la fila. Il gruppo decide di tentare la strada degli Attractions Assistance Pass for Guests, detto anche Disability Pass. In pratica è un pass dedicato ai visitatori più fragili per permettere loro di saltare la fila e accedere prima alle attrazioni. Ogni pass garantisce l’accesso anche a cinque accompagnatori. Il gruppo di De Pandis è fatto da 12 persone: servono 2 pass.

Come funziona il Disability Pass di Orlando

Leggendo le linee guida ufficiali è abbastanza semplice capire la dinamica. Il Pass ha dei criteri molto larghi. È valido sia per le disabilità fisiche che per quelle cognitive, ma è dedicato anche a chi soffre di stati di ansia. I biglietti per gli Studios vanno dagli 80 ai 139 dollari a seconda delle attrazioni. A leggere le indicazioni il processo per accedere al pass è piuttosto semplice. I costi degli Express Pass, i pass per saltare la fila, partono da 120 dollari. Il Disability Pass invece è gratuito.

La risposta di Camilla De Pandis

Le clip che riguardano il pass sono state rimosse dai video di De Pandis. Sopravvivono, ovviamente, su TikTok dove alcuni utenti hanno cominciato a ripubblicare le clip. A dire il vero, nonostante il video abbia qualche giorno, le critiche attorno alla trovata di De Pandis sono arrivate solo negli ultimi giorni.

Questa la risposta riportata da Webboh: “Abbiamo sbagliato a fare il pass per saltare la fila e lo ammetto e mi dispiace, ma di certo non ho preso in giro i bambini down anche perché non c’è un nesso logico e nessuno ha nominato disabilità per prendere in giro, è stato fatto con immaturità presi dal momento e sono dispiaciuta di questo, infatti ho rimosso quella parte per evitare di normalizzare una cosa sbagliata”.