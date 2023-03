Con mollica o senza? La storia di Donato De Caprio: “A 12 anni lavoravo già in salumeria” Donato De Caprio, salumiere diventato popolare su TikTok con il trend “Con la mollica o senza?”, racconta per la prima volta la sua storia: dal primo lavoro fino al negozio aperto di recente a Napoli.

A cura di Stefania Rocco

“Non mi so spiegare il mio successo. È nato tutto per caso”, lo dichiara Donato De Caprio a La7 nel corso di un’intervista nella quale racconta per la prima volta com’è nato il tormentone che lo ha reso popolare su TikTok: “Con la mollica o senza?”. Donato è uno dei nuovi fenomeni virali offerti dai nuovi social network, riconoscibile al punto che la sua salumeria, aperta di recente, registra da settimane una notevole mole di clienti. Decine i campani disposto a mettersi in fila per assaggiare uno dei suoi panini. Ma quel successo, precisa Donato, non sarebbe frutto di alcuno studio: “Mettevo il telefono tra i miei formaggi e facevo questi video di me che preparavo panini per i miei clienti. Ho pensato di presentare la cosiddetta ‘marenna napulitan’ che si mangia per strada mentre si aspetta di tornare al lavoro”.

Donato De Caprio: “A 12 anni portavo la spesa a domicilio”

Donato, il re dei panini, ha cominciato a lavorare quando era solo un bambino ben lontano dalla maggiore età: “Ho iniziato a lavorare a 12 anni. Vengo da una famiglia in cui c’era bisogno che lavorassimo tutti. Uscito da scuola, passavo lo zaino a mia madre e andavo dal salumiere dove lavoravo. Ero il ragazzo che portava la spesa a casa. Guadagnavo 30 mila lire a settimana, 20 mila lire a papà e 10 mila lire a me. A quell’età vuoi giocare con Jeeg Robot, vuoi giocare con la pista ma non puoi giocare. Ti togli la cartella e corri per portare i soldi a casa”.

Perché ha lasciato la salumeria dei primi video virali

Donato ha recentemente lasciato la salumeria all’interno della quale aveva girato i primi video in grado di renderlo popolare. Così ha riassunto i motivi di quella scelta: “Man mano che andavo avanti con i video, c’era sempre più affluenza nel locale in cui lavoravo. Ma la situazione non è stata gestita bene (Donato raccontò in un TikTok di avere ricevuto una comunicazione con la quale gli si impediva di girare altri video dal negozio) e ho pensato di licenziarmi e andare avanti verso questa strada che ho intrapreso. In seguito, mi ha contattato Steven Basilari che oggi è il mio socio. All’inizio non ho accettato. Il mio sogno l’ho già coronato. Ogni giorno, quando apro il mio negozio, mi vengono i brividi. Ma adesso, giustamente, voglio allargarmi sempre di più”.