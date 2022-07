Il salumiere napoletano Donato De Caprio si ferma su Tik Tok: “Non posso più fare video dal negozio” È diventato famoso su Tik Tok facendo panini per i suoi clienti, il salumiere napoletano Donato De Caprio ha annunciato che non può più realizzare video dal suo negozio: “Non farò più Tik Tok riguardo il mio mestiere, è stata una scelta della ditta per cui lavoro”.

A cura di Gaia Martino

Il mondo dei social in particolare quello di Tik Tok saluta i contenuti di Donato De Caprio, il salumiere napoletano diventato famoso mostrandosi tutti i giorni al lavoro mentre fa panini per i suoi clienti, iconica anche la sua domanda "Con mollica o senza?". Lavora da 24 anni nella salumeria che si trova al centro della città, una bottega di prodotti freschi e di qualità che Donato De Caprio ha sempre mostrato in primo piano. Il suo set è infatti il bancone di formaggi e salumi, protagonista dei video il cibo e le sue mani che compongono il panino. Quelli realizzati fino ad oggi – che gli hanno permesso di raggiungere oltre 1 milione e mezzo di follower su Tik Tok – saranno gli unici. Donato De Caprio si ferma.

Perché Donato De Caprio non può più fare video su Tik Tok

Donato De Caprio non può più realizzare video al lavoro: con un video su Tik Tok ha comunicato ai suoi follower che non pubblicherà più i suoi momenti al lavoro, i suoi panini, spiegando anche il motivo di questa drastica scelta.

Un avviso importante, la ditta "Ai monti lattari" mi ha detto che non posso più fare video nel negozio, è stata una scelta loro, io sono dipendente e devo fare quello che loro mi chiedono e mi dicono. Non mi chiedete video e foto, dobbiamo ridimensionarci. Non farò più Tik Tok riguardo il mio mestiere.

La notizia ha colto di sorpresa i follower che lo seguono quotidianamente, tutti contrariati.

La polemica dei followers

Il video pubblicato su TIk Tok ha generato tantissime reazioni: tutti i suoi follower sono delusi da tale annuncio, in molti credono che ora dovrebbe aprirsi un'attività propria. "Senza di lui la salumeria non sarebbe così famosa come adesso", "Il capo ha paura che diventi più ricco di lui", "Il tuo titolare invece di ringraziare che grazie ha te che gli hai fatto una super pubblicità e sono venute persone da tutta l'Italia. sei il più forte" sono alcuni dei messaggi che si leggono tra i commenti. "Voglio ringraziarvi, io non mollerò mai, ci sarò sempre e continuerò sempre a fare video su Tik Tok, al di fuori dal posto di lavoro" è la replica che il napoletano ha successivamente pubblicato.