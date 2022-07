Natasha Martino si candida al GFVip, i suoi video “A Jenny piace…” sono un tormentone su Tik Tok “Oggi mio padre per colazione ha comprato…”. La tiktoker calabrese fa da contrappeso allo stereotipo della generazione Z sui social e potrebbe portare una ventata di genuinità nella casa del GFVip. Ecco perché Signorini dovrebbe prendere sul serio le sue parole.

A cura di Giulia Turco

Natasha Martino si candida per il Grande Fratello Vip. La tiktoker del momento, che si è fatta conoscere sul social per le sue simpatiche cene e i pranzi in famiglia, ha ammesso che un’esperienza in un reality non le dispiacerebbe affatto. La ventenne di Catanzaro ha il merito di aver inventato un format tanto semplice quanto virale, nel quale mostra ai suoi follower la sua vita culinaria in famiglia. “A Jenny piace…” e “Oggi mio padre per colazione ha comprato…” sono diventati praticamente un tormentone dell’estate 2022.

Chi è Natasha Martino

Quel che è certo è che Natasha Martino porterebbe una ventata di “normalità” nella casa del Grande Fratello Vip. La tiktoker calabrese ha già fatto letteralmente impazzire i social per la sua spontanea genuinità che fa da contrappeso ai canoni più tradizionali della generazione Z sui social. Con le sue esilaranti lezioni di cucina Naty piace a tutti: i suoi video si svolgono per lo più a casa e mostrano una serie di pasti, per così dire “abbondanti”, consumati insieme alla sorella Jenny e il fratello Salvatore.

Di tanto in tanto compaiono anche i genitori, anche se le vere protagoniste del format sono di fatto le due sorelline e le loro vicende quotidiane. Nonostante una serie di eccessi a tavola, a Jenny e Natasha è concesso tutto, dal momento che un abbondante piatto di spaghetti o una colazione a base di pizze e panini sono un momento di aggregazione familiare. Rispondendo ad una domanda da parte dei suoi follower Naty ha scritto: “Non lo so… io penso che nella vita bisogna accettare nuove sfide… per me andare in tv sarebbe una grande sfida!”. Abbiamo di che sperare insomma.

Il no di Elisa Esposito la prof del corsivo

D’altronde sembra che gli autori del GFVip abbiamo in mente il progetto di includere un esponente del mondo dei social nel cast della nuova edizione. Hanno tentato con Elisa Esposito, altra tiktoker del momento diventata virale sui social per i video della “prof del corsivo”. Nonostante la richiesta però, la giovane milanese ha deciso di rifiutare la proposta di esporsi in tv e ha preferito continuare a dedicarsi alla sua attività sui social. Di recente è sbarcata anche su OnlyFan dove, ha spiegato, “pubblico i contenuti più audaci, quelli che non possono andare su Tok Tok”.