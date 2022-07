La prof del corsivo Elisa Esposito non parteciperà al GF Vip 7: “Ho deciso io di rinunciare” Elisa Esposito con un video su Tik Tok smentisce le voci che stanno girando sul suo conto svelando di essere stata contattata dal Grande Fratello VIP ma di aver rifiutato di sua spontanea volontà: “Non è vero che sono stata esclusa per lo spoiler”.

A cura di Gaia Martino

Il Grande Fratello VIP 7 sta formando il cast e negli ultimi giorni tra i nomi dei papabili concorrenti era spuntato anche quello di Elisa Esposito, la giovane insegnate di corsivo su Tik Tok. Era stata lei a stuzzicare la curiosità dei fan riguardo l'argomento pubblicando un video sul suo profilo in cui lasciava intendere che era stata contattata per "una delle trasmissioni più famose d'Italia", scrivendo poi nella didascalia "e perché proprio il GF Vip?". Sono seguiti gossip che raccontavano di una sua improvvisa esclusione a causa del suo "spoiler": nelle ultime ore la giovane Tik toker ha fatto chiarezza, raccontando di aver rinunciato a partecipare al reality e smentendo le voci spuntate sul suo conto.

Elisa Esposito spiega perché non sarà al GF Vip 7

Con un video su Tik Tok ieri sera Elisa Esposito ha chiarito la sua posizione riguardo il Grande Fratello VIP. Dopo i rumors circolati che la vedevano lontana dal programma a causa dello spoiler dato sul suo profilo social, ha deciso di spiegare nel dettaglio come sono andate le cose.

Voglio chiarire una cosa, non voglio che escano notizie false. Smentisco le voci che stanno girando, non parteciperò al Grande Fratello VIP ma non perché ho spoilerato come hanno scritto, ma perché sono stata io a rifiutare.

L'"insegnante di corsivo", così come è conosciuta oggi, ha spiegato di essere stata contattata ma di aver rifiutato perché non le piace il programma.

Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no, al momento non volevo partecipare a questo tipo di programmi tv, non mi piace. Avevo fatto un video inerente al GF VIP ma avevo scritto "quando ti chiamano". Non ci vado, l'ho scelto io e non perché mi hanno eliminata o per il Tik Tok.

Chi è Elisa Esposito

È diventata famosa negli ultimi mesi con alcuni video pubblicati su Tik Tok nei quali impartiva lezioni di "corsivo", a detta sua un modo di parlare inventata per prendere in giro le ragazze milanesi. A Fanpage.it ha raccontato che è nato tutto per gioco e ora il suo personaggio le sta regalando un successo inaspettato: "Essendo milanese, sentivo anche le mie amiche parlare così e da lì ho iniziato a fare questi video per far conoscere la parlata, nella vita reale non parlo così".