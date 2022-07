La prof del Corsivo su Only Fans: “Pubblico foto più audaci, ciò che non può andare su Tik Tok” Elisa Esposito conferma di aver aperto un canale sulla piattaforma di contenuti a pagamento, ma assicura: “Nessuno si è mai permesso di insultarmi per questo”.

A cura di Giulia Turco

La prof del corsivo alla fine sbarca su Only Fans. Dopo aver conquistato il pubblico su Tik Tok con la sue "lezioni", Elisa Esposito si è fatta largo nel mondo dei social. Per la giovane milanese è arrivata persino la proposta di Alfonso Signorini per una carriera in tv, ma sarebbe stata lei a rifiutare l'offerta del prossimo GFVip. Mentre il suo sogno è quello di specializzarsi nel campo dell'estetica, Elisa ha aperto un canale sulla piattaforma di contenuti per abbonati.

Elisa Esposito spiega che tipo di contenuti pubblica su Only Fans

I suoi profili erano comparsi nelle ricerche anche a chi non ha un abbonamento alla piattaforma, ma ora è lei stessa a confessarlo. Elisa Esposito è su Only Fans e non ha alcun timore a confessarlo. Intervistata da Novella 2000, alla richiesta di delucidazioni sui contenuti che pubblica sul suo profilo non si sbilancia ma ammette: "Niente di particolare, solo qualche foto o video che non può essere divulgato su Instagram e Tik Tok, perché leggermente più audace", spiega. La sua attività si starebbe rivelando di successo, comunque: "Il pubblico apprezza e si iscrive. Nessuno si è mai permesso di insultarmi per questo".

La prof del corsivo ha rifiutato il GFVip

Come ha raccontato nell'intervista a Fanpage, Elisa Esposito vive la notorietà di questo momento con leggerezza: "Sono una ragazza semplicissima, ho appena finito la scuola. Ho appena fatto la maturità. Ho fatto una scuola di estetica", ha raccontato ai nostri microfoni. È insieme al suo ragazzo, Davide Gentile anche lui Tik Toker, che è nata l'idea della prof del corsivo, lanciando sul social un video dal successo inaspettato: "Nel video parlavo in cörsivœ. È esploso e ha fatto sei milioni di visualizzazioni". La sua notorietà però per il momento non si tradurrà in televisione, visto che la ragazza ha spiegato di aver ricevuto e rifiutato la proposta del reality di Signorini: "Questo tipo di programmi non mi piacciono".