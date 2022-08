Il re dei panini Donato De Caprio fermato da Tik Tok, per giorni il profilo è stato bloccato Giorni di paura per il salumiere napoletano diventato una stella di Tik Tok, che per giorni ha visto bloccato il suo account a causa di una violazione della policy. Giorni fa aveva annunciato di non poter fare più video dal suo negozio.

A cura di Andrea Parrella

Una volta le chiamavano star del web e Donato De Caprio, alias Donato dei Monti Lattari, salumiere napoletano re dei panini nel quartiere Pignasecca, può dirsi certamente tale grazie al suo seguito di quasi 2 milioni di follower su Tik Tok. Il perché? Facile: i suoi panini. Semplici, dal carattere quotidiano, senza troppi fronzoli, quelli realizzati nel negozio dove lavorava gli hanno permesso di raggiungere una platea enorme. "Con mollica o senza?" il suo motto, diventato iconico.

Poi alcune settimane fa la sua popolarità ha vissuto un momento critico, quando gli è stato impedito dal suo datore di lavoro di continuare a realizzare video all'interno del negozio: "Un avviso importante – aveva detto – la ditta "Ai monti lattari" mi ha detto che non posso più fare video nel negozio, è stata una scelta loro, io sono dipendente e devo fare quello che loro mi chiedono e mi dicono. Non mi chiedete video e foto, dobbiamo ridimensionarci. Non farò più Tik Tok riguardo il mio mestiere".

Il blocco dell'account Tik Tok

Dopo questa comunicazione pubblica, De Caprio non si è arreso, continuando a fare video da casa. Il 6 agosto un'altra battuta d'arresto. TikTok blocca il suo profilo e nessuno sa il perché, fatto sta che non è raggiungibile. Nelle prime ore rimbalza sui social la voce secondo la quale il blocco sia dovuto a una violazione della policy per la promozione di gioco d’azzardo, che viola i termini di TikTok.

Poi a fornire spiegazioni è stato proprio Donato De Caprio, attraverso un nuovo profilo aperto appositamente, in cui ha spiegato che la censura da parte del social sarebbe dovuta all’aver postato un vecchio video dei suoi bambini “nudi” in spiaggia. Fatto sta che sono stati giorni di paura per De Caprio, che ha seriamente rischiato di vedere disperso il patrimonio accumulato con milioni di follower disposti a seguirlo quotidianamente.

La finta petizione

Nelle ultime ore, tuttavia, il profilo è tornato visibile e nel frattempo De Caprio continua a dover fare i conti con le conseguenze della sua celebrità improvvisa. Ad esempio, in uno degli ultimi video pubblicati su Tik Tok, avverte la sua platea di non essere il fautore di una petizione che online che chiede soldi per permettergli di aprire un suo negozio.

