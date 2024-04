Come si spiega il successo incredibile di Affari Tuoi di Amadeus dopo 20 anni

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

La resurrezione di Affari Tuoi è ormai un dato indiscutibile. Con il ritorno del format Rai1 aveva affidato una sfida complessa ad Amadeus, che in poco più di una stagione ha tirato a lucido un programma già vincente di suo, apportando alcune novità che si sono rivelate essenziali in questo processo di riformulazione.

Gli ascolti sono a dir poco esorbitanti, praticamente fuori scala se si considera la forbice di oltre dieci punti di share che oramai separa Rai1 e Striscia La Notizia nella fascia dell'access prime time. Il programma di Amadeus sembra non risentire nemmeno della concorrenza calcistica, visti i risultati di Affari Tuoi nella serata delle due semifinali di Coppa Italia Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta, trasmesse rispettivamente su Canale 5 e Italia 1 il 3 e 4 aprile, in partenza alle 21 e quindi in sovrapposizione al programma per circa 30 minuti. Insomma, da qualsiasi prospettiva si osservino, i dati di Affari Tuoi non possono che decretare un successo come risultato.

Più interessante è interrogarsi sulla ricetta di questo successo. Se è vero che Amadeus rappresenta una garanzia assoluta di popolarità, gallina dalle uova d'oro della Rai che deve affrettarsi a blindarlo vista la prossima scadenza del suo contratto, ci sono alcuni elementi di riscrittura del format che hanno contribuito in modo subliminale a questa nuova fase di gloria di Affari Tuoi.

La televisione vive di abitudini e ricorsività, non c'è dubbio, e Amadeus insieme ai suoi autori è stato capace di unire le vecchie prassi di Affari Tuoi alle nuove. Se "rifiuto l'offerta e vado avanti" resta un mantra del gioco sin dalla prima edizione, quasi come a non voler apparire ingrati davanti alla generosità, il conduttore ha generato nuovi tormentoni, che in un certo senso rispecchiano il suo stile di conduzione per sottrazione. Ad esempio quando si contano gli zeri scritti dal conduttore sui cartoncini delle offerte, vero tormentone di questa edizione. Può apparire un dettaglio secondario, ma se si pensa allo storico e abbandonato "scavicchi ma non apra", che invece era la firma di Paolo Bonolis, è il pubblico a scandire il tormentone, non il conduttore, che tuttavia lo guida con i gesti.

Altro elemento essenziale è la distruzione materiale del cartoncino. Il tritacarte con cui i concorrenti di Affari Tuoi sanciscono il rifiuto di un'offerta è senza dubbio un dettaglio, che porta con sé un valore simbolico sottile, ma potente. La distruzione come rituale lascia anche un risultato davanti agli occhi di chi ha scelto di andare avanti, quasi come fosse un monito: ricordati che devi proseguire.

I nuovi pacchi che non sono più pacchi

Altro dato di novità sono senza dubbio i pacchi che non sono più pacchi. Il restyling del formato storico dei pacchi ha avuto un ruolo importante nel rappresentare un cambio di passo rispetto all'Affari Tuoi che fu. Con questa nuova edizione si è abbandonato l'aspetto del pacco in cartone come lo abbiamo sempre conosciuto, i nuovi oggetti utilizzati sembrano delle algide e impeccabili scatole metalliche e questo ci dice proprio dell'intenzione di andare oltre quell'antonomasia secondo cui nel dire "i pacchi" si intendeva Affari Tuoi.

Chi usa più il telefono fisso?

È cambiata anche la via di comunicazione, parliamo naturalmente dello smartphone che ha sostituito il telefono. Scelta telefonata, dirà qualcuno, ma non proprio scontata e comunque dotata di un suo significato: quale oggetto domestico è diventato più obsoleto del telefono fisso da alcuni anni a questa parte?

Affari Tuoi è sempre più un people show: il valore delle storie

C'è un altro elemento che non ha a che fare con scelte stilistiche e tormentoni, ma riguarda la scrittura di Affari Tuoi, sempre più simile a un people show in cui le storie delle persone hanno una rilevanza cruciale. In passato accadeva già, questo è vero, che vicende di particolare emotività emergessero in relazione all'evoluzione del gioco, in presenza di necessità economiche legate a circostanze particolari, o a dimostrazioni di impavidità di alcuni concorrenti ignari del rischio. Affari Tuoi, insomma, ha sempre giocato con la personalità dei concorrenti, ma mai come in queste ultime due edizioni il gioco dell'access di Rai1 sembra voler indurre chi gioca a mettersi a nudo e consegnare allo spettatore, oltre a un'ora di intrattenimento, anche una morale. È così che temi come la depressione, o vicende di particolare peso emotivo, si inseriscono nelle dinamiche del gioco arrivando a indirizzare anche l'operato del "dottore", come Pasquale Romano ci aveva raccontato in questa intervista.

Anche su Affari Tuoi c'è lo zampino di Tik Tok

C'è infine un fattore interessante che lega Affari Tuoi al tempo dei social. Molti avranno notato che sempre più frequentemente, nello zapping di Tik Tok ci finiscano proprio i video degli ultimi minuti di una partita di Affari Tuoi, la sintesi di una puntata, imprevisti o momenti più eclatanti della serata. Questo è dovuto a un dato logico, l'oggettivo interesse di queste storie, ma anche alla possibilità di fai-da-te che Tik Tok oggi offre agli utenti a differenza di quanto fanno altre piattaforme social. Il caricamento su Tik Tok di spezzoni presi dalla Tv, anche di lungo minutaggio, pare essere ancora svincolato da controlli severi e serrati, tanto che la piattaforma sta diventando, giorno dopo giorno, un gigantesco archivio televisivo parallelo. Un danno alla Rai, potrebbe pensare qualcuno, ma allo stesso tempo una grande cassa di risonanza per un programma come Affari Tuoi che non può fare a meno della viralità. Un programma televisivo di successo può rimanere un grande classico, ma è successo di rado che, tornando dopo vent'anni, si imponesse nuovamente con effetti simili alla prima volta. Per questo Affari Tuoi resterà un caso della Tv italiana.

