Ad Affari Tuoi la storia di Alessia cresciuta senza genitori: "A fine mese non avevo soldi per mangiare" Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 20 marzo ha giocato Alessia, concorrente della Liguria, accompagnata dal fidanzato Matteo. La coppia si è portata a casa 50mila euro indovinando la Regione Fortunata.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 20 marzo, ha giocato Alessia da Genova con il pacco numero 10. La concorrente della Liguria ha avuto modo di giocare dopo 14 puntate. Si è fatta accompagnare dal fidanzato Matteo. Dopo una partita che sembrava volgere al peggio, Alessia e Matteo hanno vinto 50mila euro indovinando la Regione Fortunata.

Chi è Alessia, la storia della concorrente della Liguria e del fidanzato Matteo

Alessia è una studentessa universitaria, studia Scienze Infermieristiche ed è all'ultimo anno. Si è fatta accompagnare dal fidanzato Matteo. Stanno insieme da due anni, si sono conosciuti il 22 febbraio 2022. Il loro sogno è sposarsi, anche se hanno candidamente ammesso di litigare spesso. Alessia, dopo avere chiamato i primi pacchi, infatti, è apparsa sorpresa di non avere ancora battibeccato con il suo compagno: "Non abbiamo neanche litigato ancora. Di solito io dico A, lui dice B. Io dico bianco, lui dice nero". Il fidanzato, allora, ha replicato: "Con le donne è impossibile non litigare. Io sono pignolo, lei è disordinata". La concorrente ha protestato: "Non è vero. Il giusto. È lui esagerato". Lapidario Amadeus: "Ora litigano". La coppia ha chiarito lo spirito con cui ha partecipato ad Affari Tuoi: "Siamo venuti qua per giocare, abbiamo mille sogni nel cassetto. Io sono una combattente, voglio puntare più in alto possibile, voglio andare a prendermi i 300 mila euro. Io non lavoro neanche, lavora solo Matteo". Quando il dottore Paquale Romano ha offerto 30mila euro, Alessia ha raccontato la sua storia, fatta di momenti duri ma anche tanto coraggio:

30 mila euro molti ragazzi della mia età non li hanno mai visti. Io specialmente perché nel corso della vita ho veramente faticato tanto, ho fatto scelte importanti, sono arrivata anche davvero a fine mese a dire e ora che si mangia? Alla fine quelle scelte mi hanno portato a essere la persona che sono oggi, ad avere trovato Matteo, la mia famiglia che saluto. Soprattutto le mie cugine, che sono parte di me. I nipotini, la nonna, l'ancora della mia vita, il mio tutto, mi ha cresciuta. Purtroppo mia madre se n'è andata via quando ero abbastanza giovane, mio papà uguale, non è andato via ma non è presente purtroppo. Sta cercando di esserlo, ha fatto scelte sbagliate nella sua vita, sta cercando di recuperare. Sono cresciuta con la nonna e le cugine. Rifiutare soldi per me è un dispiacere, ma la vita mi ha dato questa opportunità, mi sento fortunata a essere qua.

Affari tuoi, Alessia ha vinto 50 mila euro

Inizialmente la partita sembrava volgere a favore di Alessia, che è partita con ottime chiamate. Il dottore le ha offerto 38 mila euro, che ha rifiutato perché decisa a puntare ai 300 mila euro. Purtroppo, subito dopo ha chiamato il pacco da 200mila euro, seguito da quello da 5000 euro e quello da 100mila euro. Insomma, tre pacchi rossi di seguito. Il dottore, allora, ha offerto il cambio, ma Alessia e Matteo hanno rifiutato continuando nelle loro chiamate. Hanno scelto il pacco da 15 mila euro, poi quello da 20 euro e quello da 75 euro. Un'ottima sequenza. Il dottore ha offerto 30 mila euro. L'offerta è stata rifiutata, ma la coppia ha chiamato il pacco da 300 mila euro. La partita, in un attimo, è cambiata e il dottore ha chiesto ai due concorrenti di aprire 5 pacchi. Così, sono venuti fuori nell'ordine: 100 euro, poi 50mila euro, poi 10 euro, poi 10mila euro e, infine, i 30mila euro. Nel pacco di Alessia c'erano solo 5 euro. Ma quando sembrava tutto perduto, Alessia e Matteo hanno indovinato che la Sardegna era la regione fortunata e hanno vinto 50 mila euro.