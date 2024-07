Teresa Langella, vittima di molestie dal chirurgo: “Calvario senza fine, confido venga fatta giustizia”

Teresa Langella è tornata a parlare delle molestie subite dal chirurgo plastico che l’ha operata al seno. Nel 2018, l’ex tronista di Uomini e Donne si era rivolta al medico per un intervento di mastoplastica additiva. “Oggi provo a guardare avanti ma non è facile. Confido che sarà fatta giustizia”.

Teresa Langella, tra le storie Instagram, è tornata a parlare del suo "calvario senza fine", vissuto quando è stata vittima di molestie dal chirurgo che l'ha operata al seno. "La mia esperienza è stata un orrore", ha spiegato l'ex tronista, che oggi sta provando a superare l'accaduto. A distanza di anni, spera che la legge possa fare giustizia e condannare il medico che ha abusato di lei durante le visite:

Oggi provo a guardare avanti ma non è sempre facile, aspetto con ansia e confido nella legge con la speranza nel cuore, che nell'ultima sentenza sarà finalmente fatta giustizia. Per me e per tutte quelle donne che oggi non ci sono più.