Verissimo, Teresa Langella sulle molestie subite da un chirurgo: “Nelle visite succedeva di tutto” Teresa Langella, ospite a Verissimo con il suo compagno Andrea Del Corso, torna a parlare della drammatica vicenda di cui è stata vittima: “L’iter va avanti. Purtroppo i tempi sono lunghi. Però io credo nella giustizia”.

A cura di Andrea Parrella

Teresa Langella torna a raccontare l'incubo delle molestie subite da parte di un chirurgo plastico, una vicenda nota da diversi anni che ha portato anche a un processo e sulla quale solo col tempo ha trovato il coraggio di parlare. Ospite di Verissimo con il compagno e futuro marito Andrea Del Corso, Langella si è confidata con la conduttrice Silvia Toffanin, ripercorrendo quanto accaduto:

L’incubo è iniziato nel 2018, quando ho deciso di sottopormi a un intervento al seno di mastoplastica additiva. La prima operazione non è andata bene, ho avuto delle complicazioni nel decorso post-operatorio. Ho deciso quindi di fare un secondo intervento, sempre con lo stesso medico. Mi fidavo di lui, era professionale all’inizio.

La vicenda delle violenze subite

Tutto è preceduto successivamente: "Prima di fare il secondo intervento, ho fatto delle visite e lì succedeva tutto. Il dottore diceva che per privacy era meglio che mia madre restasse fuori dallo studio. Ecco non scendo nei dettagli, ma succedeva che le visite non si fermavano solo al seno, lui era dell’idea che anche altre parti del corpo fossero collegate al seno". Langella racconta che solo dopo è stato squarciato il velo di ipocrisia sulla vicenda: "Dopo l’intervento sono stata chiamata dalla polizia giudiziaria perché c’era un’indagine su questo medico. Quando è arrivato il poliziotto, sono crollata. Decido di denunciare e scopro di non essere l’unica a dire di aver subito molestie da questo dottore". Da allora è partita una vicenda giudiziaria tutt'ora in corso:

L’iter va avanti. Purtroppo i tempi sono lunghi. Però io ci credo, credo nella giustizia e so che arriverà, continuerò a battermi per questo e per tutte le donne che hanno subito violenza.

L'amore con Andrea Del Corso

Una vicenda che non ha fatto che cementare la coppia formata da Langella e Del Corso, entrambi ospiti a Verissimo e reduci dalla recente proposta di matrimonio di Andrea Del Corso alle Seychelles, durante un viaggio in elicottero e ampiamente documentata dai due tramite i social.