video suggerito

Affari tuoi, Alessio e Gianmarco accettano l’offerta del Dottore e perdono 75mila euro Nella puntata di sabato 30 marzo di Affari Tuoi hanno giocato Gianmarco e Alessio. I due hanno accettato l’offerta di 30mila euro del Dottore, scoprendo poi che avrebbero potuto vincere più del doppio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

133 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 30 marzo Gianmarco, che viene dalla Sardegna, ha giocato insieme al compagno – con cui sta insieme da due anni – Alessio. Dopo una partita caratterizzata da equilibrio e determinazione "Vogliamo giocare fino in fondo" i due accettato i 30mila euro offerti dal Dottore. Scoprono, però, che nel pacco che avevano scelto ce n'erano 75mila.

Alessio e Gianmarco: "Siamo giovani e abbiamo tanti progetti"

Alessio, 31 anni e Gianmarco, 28 anni sono fidanzati dal 9 ottobre del 2o22. Quando il Dottore offre loro 38mila euro ammettono che si tratta di una somma di denaro che gli farebbe comodo ma sottolineano che si trovano lì per "giocare fino in fondo". L'unica cosa che accettano di fare è quella di cambiare il loro pacco numero 12 con il numero 11. Il motivo dietro questa scelta viene spiegato da Gianmarco, l'11 dicembre è la data di nascita sia di sua nonna Antonina – detta Tina – a cui è molto legato e che lo ha spinto a partecipare alla trasmissione (se fosse stata in condizioni di salute migliori lo avrebbe accompagnato lei in trasmissione) che di un suo zio, nato l'11 dicembre, a cui era molto legato.

Ginamarco ad Affari Tuoi: "Mi merito un po' di fortuna nella vita"

Dopo aver aperto quasi tutti pacchi blu, sul finire della puntata i due si trovano davanti ad un bivio: accettare l'offerta del Dottore oppure fare (di nuovo) cambio pacco. Gianmarco per tutta la partita aveva ripetuto queste parole: "Mi piace l'adrenalina. Mi piace il gioco. La cosa che mi farebbe più male è dire non ho provato. Mi merito un po' di fortuna nella vita". Dopo aver rifiutato per tre volte 38mila euro e 60 mila euro, alla fine sceglie insieme al compagno di accettare i 30mila euro offerti dal Dottore. Quando aprono il loro pacco si rendono conto che avrebbero potuto vincere 75mila euro.