È morta Christina Sandera, la compagna di Clint Eastwood aveva 61 anni È morta a 61 anni Christina Sandera, da dieci anni compagna di Clint Eastwood. L’attore e regista ne ha confermato la scomparsa: “Mi mancherà moltissimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

È morta all'età di 61 anni Christina Sandera, la donna che da dieci anni era accanto a Clint Eastwood. A darne notizia è proprio il regista che ha confermato la sua scomparsa alla testata The Hollywood Reporter, rilasciando una breve dichiarazione, in cui si legge: "Christina era una donna adorabile e premurosa, e mi mancherà moltissimo".

Christina Sandera e Clint Eastwood insieme da dieci anni

I due si erano incontrati per la prima volta nel 2014, nella penisola di Monterey in California, proprio al Mission Ranch Hotel, di proprietà dell'attore. Lei lavorava lì ed è così che si sono innamorati, ma in dieci anni hanno preferito mantenere il più stretto riservo sulla relazione, che hanno vissuto lontano dai riflettori, tanto è vero che sono state davvero poche le occasioni mondane in cui sono stati visti insieme. Tra le più note, si ricorda la notte degli Oscar del 2015, quando il film American Sniper ottenne ben sei nomination e la coppia sfilò sul red carpet. In questi anni hanno vissuto insieme nella cittadina costiera di Carmel-by-the-Sea, dove il regista amava ritirarsi quando non era impegnato sul set. I motivi della morte, però, non sono stati ancora resi noti, sebbene sia stato proprio l'attore a pubblicare su X un post, in cui rivolgeva l'ultimo saluto alla sua compagna.

Eastwood, 94 anni, ha alle spalle due matrimoni. Il primo, nel 1953, con la modella Maggie Johnson con quale si era separato ufficialmente dopo undici anni, nel 1964, sebbene il divorzio sia giunto solo vent'anni dopo. La seconda moglie fu, invece, la conduttrice televisiva Dina Ruiz, con la quale ha avuto una relazione dal 1994 al 2014. Nel frattempo, tra un matrimonio e l'altro, non sono mancate storie d'amore altrettanto importanti, come quella con le attrici Sandra Locke e Frances Fischer, la stuntwoman Roxanne Tunis, l’assistente di volo Jacelyn Reeves.