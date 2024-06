La storia di Christina Applegate: dalla battaglia contro la sclerosi alla malattia della figlia

video suggerito

Christina Applegate, attrice statunitense, ha interpretato Kelly Bundy nella sitcom anni '90 Sposati… con figli e ha preso parte a film come Anchorman e a serie tv di successo come Dead to me, disponibile su Netflix. L'attrice nel 2008 aveva annunciato di avere un cancro al seno e nel 2021 di aver ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla. Da poco Applegate ha rivelato che sua figlia Sadie, 13 anni, nata dal matrimonio con Martyn LeNoble, è affetta da una malattia rara chiamata POTS (sindrome da tachicardia posturale ortostatica).

La carriera di Christina Applegate

Christina Applegate è figlia del produttore discografico Robert Applegate e della cantante e attrice Nancy Priddy. Da bambina ha debuttato nella soap opera I giorni della nostra vita e, negli anni successivi, ha partecipato alla sitcom Sposati… con figli, dove per dieci anni ha indossato i panni di Kelly Bundy, ruolo che le ha regalato una certa notorietà. Tra i fil di successo in cui ha recitato ci sono: Mars Attacks! (1996) di Tim Burton, Il grande colpo (1998) con Mark Wahlberg, La cosa più dolce… (2002) e Una hostess tra le nuvole (2003). È tra le fondatrici del gruppo Pussycat Dolls insieme all'amica, ballerina e coreografa Robin Antin e ne ha fatto parte come ballerina dal 1993 al 2000. Applegate interpretò la sorella di Rachel, Amy, in Friends, aggiudicandosi un Emmy Award grazie a questa interpretazione. Di recente ha recitato nella serie tv Dead to Me, show popolare su Netflix.

La battaglia contro il cancro al seno e la sclerosi multipla

Nel corso della sua vita Christina Applegate ha avuto diversi problemi di salute. Nel 2008 le è stato diagnosticato un tumore al seno e si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva e alla rimozione delle ovaie. Ad agosto 2021, poi, aveva poi annunciato di essere affetta dalla sclerosi multipla. In molte occasioni pubbliche si era presentata con un bastone, necessario per aiutarla a muoversi.

La storia con Martyn LeNoble e il matrimonio

Nel 2013 Christina Applegate ha sposato il musicista Martyn LeNoble, con cui era legata sentimentalmente da quattro anni. Il rappresentate dell'attrice raccontava a People: "È stato un evento molto intimo e si è tenuto nella loro casa di Los Angeles". I due sono stati amici per molti anni prima di diventare una coppia e convolare a nozze, all'epoca del matrimonio avevano già una figlia di due anni, Sadie Grace.

L’amore per la figlia e l’annuncio della malattia

Di recente Christina Applegate ha rivelato che sua figlia Sadie Gracie ha ricevuto la diagnosi della POTS, sindrome da tachicardia posturale ortostatica, chiamata anche "tachicardia a riposo". Il disturbo del sistema nervoso, che colpisce in particolare le donne tra i 16 e i 40 anni, si caratterizza da un'eccessiva tachicardia all'assunzione della posizione eretta, che causa svenimenti, dolori al petto, tremori, mancanza di respiro e sudorazione.