È morto a 30 anni Mike Heslin, attore nella serie “Operazione Speciale: Lioness” È morto ad appena 30 anni Mike Heslin, attore reso popolare dalla partecipazione alla serie tv “Operazione Speciale: Lioness”. Lo annuncia il marito Scotty Dynamo. Heslin era stato ricoverato una settimana fa a causa di un inaspettato problema cardiaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

È morto ad appena 30 anni Mike Heslin, attore reso popolare dalla partecipazione alla serie tv thriller Operazione Speciale: Lioness, rilasciata nel 2023. Ad annunciare la scomparsa dell’attore è stato il marito Scotty Dynamo. La scomparsa di Heslin risale al 2 luglio scorso. Secondo le dichiarazioni del partner, il decesso sarebbe da attribuire a un “evento cardiaco inaspettato” che ha costretto l’attore a un ricovero in ospedale durato una settimana.

Nessuna spiegazione per la morte di Mike Heslin

Secondo Dynamo, i medici che hanno tenuto in cura Heslin durante il breve ricovero avrebbero dichiarato di “non avere spiegazioni per la morte dell’uomo”, soprattutto in considerazione della sua giovane età e delle precedenti perfette condizioni di salute che non avevano preparato i suoi familiari e il diretto interessato a quanto è inaspettatamente accaduto. Gli organi dell’attore saranno donati. “Mi da pace sapere che, seguendo il tuo desiderio di diventare donatore di organi, donerai la vita a quattro persone diverse”, ha aggiunto il marito dell’attore.

Chi era Mike Heslin

Heslin è apparso in due episodi della serie tv thriller Operazione Speciale: Lioness. Aveva inoltre recitato in diverse serie tv: da In Their Shoes: A Journey to Homelessness a The Influencers, House Sitting, I Love You… But I Lied, Younger e 7 Deadly Sins. Nel 2023, inoltre, aveva preso parte alle riprese della commedia romantica The Holiday Proposal Plan e al film per la tv del 2020 Boy*Friends. Heslin e Dynamo stavano insieme dal 2018 ma si erano sposati solo lo scorso anno. “Mancavano 4 mesi al nostro primo anniversario di matrimonio”, ha scritto Dynamo nel post Instagram con il quale ha annunciato la scomparsa del marito, “Solo una settimana fa, parlavamo dei nomi preferiti per i nostri futuri figli”.

