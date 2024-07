video suggerito

Enrica Bonaccorti ricorda Giacomo, il compagno scomparso nel 2021: “Oggi avremmo festeggiato i tuoi 80 anni” Enrica Bonaccorti ricorda Giacomo Paladini, suo compagno per 22 anni. L’uomo, scomparso nel 2021, oggi avrebbe compiuto 80 anni: “Quanto mi manca il tuo amore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Enrica Bonaccorti ha ricordato Giacomo Paladini, l’uomo che per 22 anni è stato il suo compagno. Scomparso nel 2021, a 77 anni, oggi Giacomo ne avrebbe compiuti 80. In occasione di una data tanto importante, Bonaccorti ha voluto ricordarlo pubblicamente, condividendo con i suoi follower il ricordo struggente di quel pezzo di vita trascorso al fianco del compagno.

Il ricordo di Enrica Bonaccorti

“Oggi avremmo festeggiato i tuoi 80 anni, e 22 li hai passati con me, amandomi, aiutandomi, proteggendomi come nessuno mai. Eri amore, assoluto e sincero, un uomo raro di cui ci si può fidare, un uomo come ogni donna vorrebbe avere accanto”, ha scritto la popolare conduttrice televisiva condividendo una foto del compagno scomparso, “Grazie Giacomo, la gentilezza della tua anima ti faceva amare da tutti, e da me più di tutti. Quanto mi manca il tuo amore… La solitudine che tu mi hai regalato, Io la coltivo come un fiore”.

Enrica Bonaccorti: “Mai conosciuto un uomo come Giacomo”

Nel 2022, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Bonaccorti aveva ricordato Giacomo a un anno dalla sua scomparsa. “Giacomo era la persona più dolce, più gentile, più elegante che io abbia mai conosciuto nella mia vita. Chiunque lo abbia incontrato può dire solo questi aggettivi di lui. Se ci fosse adesso mi avrebbe accudito in un modo meraviglioso. Sento tanto la sua mancanza, ma lo avverto vicino”, aveva dichiarato nello studio del popolare format di Canale5, “In più era talmente disponibile in tutto che mi ha viziata per 24 anni. (…) Voleva farmi piacere, voleva farmi stare bene. Io non ho mai conosciuto una persona così. Forse è tua madre che ti accudisce in questo modo”. Bonaccorti aveva ricordato di avere sentito forte la presenza del compagno in occasione dell’intervento chirurgico alla spalla cui si era sottoposta in quel periodo. “È stato molto doloroso, ma non ho avuto paura”, aveva ricordato la conduttrice.