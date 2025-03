Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli ricordano Eleonora Giorgi: “Alla fine voleva andarsene, non ce la faceva più”

video suggerito

Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli sono stati ospiti di Verissimo, nella puntata in onda il 16 marzo. Nello studio di Silvia Toffanin, hanno ricordato la mamma Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo per un tumore al pancreas.

Il ricordo di Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli

"Siete stupendi, un amore così verso vostra mamma è stato apprezzato e ammirato da tutti", ha detto Silvia Toffanin con le lacrime agli occhi prima di dare parola ai suoi ospiti. "Per noi non è stato facile. Le abbiamo restituito tutto l'amore che ci ha dato, è stata incredibile. Per strada le persone mi ringraziano per la forza che ha saputo trasmettere", ha spiegato Paolo Ciavarro. E Andrea Rizzoli ha aggiunto: "La più bella eredità che ci ha lasciato è l'amore di un intero paese. Sarebbe stata contenta di vedere tutte quelle persone al suo funerale. A noi ha riempito il cuore di gioia, è stato un momento stupendo". I funerali dell'attrice si sono svolti nella chiesa degli Artisti a Roma ed erano presenti diversi amici e colleghi dell'attrice, che negli anni l'hanno conosciuta e le sono stati accanto.

"Mamma è il punto di riferimento, sarà sempre con noi"

La malattia di Eleonora Giorgi ha riavvicinato Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, rendendoli più uniti che mai. "Mamma è il punto di riferimento, sarà sempre con noi. A lei interessava non vederci triste", ha spiegato il maggiore. Uno dei punti di forza dell'attrice è stato il suo sorriso anche noi momenti di difficoltà, come ha spiegato Ciavarro: "È sempre riuscita ad alleggerire ogni situazione. Ha reso tutto facile con una battuta e un sorriso. Mamma è stata la colonna portante della mia vita, adesso lo è Andrea".

Oltre ai figli, a starle accanto fino all'ultimo giorno anche l'ex marito Massimo Ciavarro, papà di Paolo: "Lui era un protagonista silenzioso. Il giorno in cui è morta era in clinica dalle 5.30 del mattino". "Se ne è andata quando le tenevamo le mani, è stato un momento strano e unico. La bellezza e la tragedia si sono unite", ha spiegato Rizzoli.

Il ricordo del nipotino Gabriele

Eleonora Giorgi è sempre stata molto legata al nipotino Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L'attrice voleva che fosse detto al piccolo, dopo la sua morte, che era diventata un angelo. E così è stato fatto, come ha spiegato Ciavarro: "Pensare che mamma non ci sarà più nella vita di Gabriele è la cosa che mi fa più male. Oggi il vuoto si sente più che mai, ma ha capito che è diventata un angelo. Alla fine voleva andarsene, era stanca e non ce la faceva più". "Crescendo potrà capire chi è stata sua nonna, potrà rimettere insieme i pezzi del puzzle. Vorremmo che fosse ricordata con un sorriso", ha spiegato Rizzoli.