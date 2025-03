video suggerito

Silvia Toffanin ricorda Eleonora Giorgi a Verissimo: “Con lei ho rivissuto la stessa malattia di mia madre” Nella puntata dell’8 marzo di Verissimo, Silvia Toffanin ha voluto ricordare Eleonora Giorgi, morta lo scorso 3 marzo per un tumore al pancreas. “Con lei ho rivissuto un percorso che avevo già fatto con mia mamma, se n’è andata per la stessa malattia. L’ho sentita materna”, ha detto con la voce rotta per l’emozione. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Silvia Toffanin ha ricordato Eleonora Giorgi, morta lo scorso 3 marzo per un tumore al pancreas. Alla fine della puntata dell'8 marzo di Verissimo, la conduttrice ha reso omaggio all'attrice, spesso ospite del programma. Negli ultimi mesi, in collegamento o in studio, era solita parlare della sua malattia con speranza e un pizzico di ironia. Al suo fianco i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli.

Le parole di Silvia Toffanin per Eleonora Giorgi

"Noi avevamo il nostro appuntamento speciale in cui lei si raccontava, ci raccontava come stava. E lo faceva sempre con tanta speranza, con serenità e anche con un po' di ironia", ha detto Toffanin alla fine della puntata, con la voce rotta per l'emozione. La conduttrice aveva un legame speciale con Giorgi, che ha affrontato la stessa malattia di sua mamma, scomparsa nel 2020:

Io mi sono tanto emozionata con lei perché ho rivissuto un percorso che purtroppo avevo già fatto con mia mamma che se n'è andata per la stessa malattia. L'ho sentita materna, come se mi facesse un po' da mamma.

Silvia Toffanin ha poi voluto ringraziare l'attrice per aver scelto di raccontarsi a Verissimo senza filtri, anche nella sua versione più fragile e nei momenti di maggiore dolore:

La voglio ringraziare per avermi aperto il suo cuore, per avermi fatto conoscere la parte più fragile e per aver scelto noi e averci dato così tanta fiducia. Per questo la ringrazio, ringrazio tanto i suoi figli che sono stati esemplari in questa storia.