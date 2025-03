I funerali di Eleonora Giorgi oggi nella Chiesa degli Artisti: orario di inizio, le esequie non saranno in diretta tv

Nelle ore antecedenti ai funerali di Eleonora Giorgi, è stata allestita per l'attrice scomparsa la camera ardente, ma esclusivamente in forma privata, come aveva specificato proprio il figlio Andrea Rizzoli, motivando così la decisione: "È un momento che vogliamo resti tutto nostro, della famiglia”. Quindi aveva dato appuntamento proprio per il 5 marzo: “Per chi vorrà salutare nostra madre potrà venire per i funerali mercoledì 5 febbraio nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo”. Infine, un appello ai giornalisti: “Vi preghiamo di non bloccare la clinica perché tante altre persone stanno combattendo per la loro vita”.