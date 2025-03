video suggerito

Andrea Roncato ai funerali di Eleonora Giorgi: "Trascurata dal cinema, ora tutti parlano di lei ma era stata dimenticata" Andrea Roncato ricorda Eleonora Giorgi: "È bello che ci sia tutta questa gente, se lo merita, era una gran donna, non solo come attrice ma anche come persona".

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 5 marzo si sono tenuti i funerali di Eleonora Giorgia. La Chiesa degli Artisti di Roma era gremita di gente desiderosa di rendere omaggio all'attrice. Tra coloro che hanno preso parte alla funzione funebre anche Andrea Roncato, che ha rimarcato come il cinema negli ultimi anni abbia dimenticato l'attrice.

Andrea Roncato ai funerali di Eleonora Giorgi

Andrea Roncato è tra gli artisti giunti alla cerimonia funebre in onore di Eleonora Giorgi. L'attore e comico ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Domenico Marocchi, inviato del programma di Rai1 La volta buona:

È bello che ci sia tutta questa gente, se lo merita Eleonora. In questi giorni non si fa altro che parlare di lei e mi viene da dire che potevamo parlarne anche un po' prima di lei, negli anni passati dove delle volte il cinema l'ha trascurata. Adesso tutti ne parlano, però prima c'eravamo dimenticati. Così è. Inutile parlarne. La gente capisce quello che era lei.

Dalla folla è partito il grido: "Eleonora sei grande". E Andrea Roncato gli ha fatto eco: "Era una gran donna, non solo come attrice ma anche come persona".

Anche Clizia Incorvaia aveva evidenziato la stessa ipocrisia

La prima a evidenziare una certa ipocrisia da parte del mondo dello spettacolo, è stata la nuora di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia. La moglie di Paolo Ciavarro ha parlato di una "falsità assurda" da parte di alcuni personaggi che ricordavano Eleonora Giorgi in modo accorato, ma da tempo non erano in contatto con lei:

Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla mai più quando era in vita. "L'amore, la stima e il rispetto" sono fatti, non sono parole. Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità. Ele tu sai. Il teatro dei pupi. Tu riderai lo so. Ti amo.