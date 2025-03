video suggerito

I funerali di Eleonora Giorgi a Roma il 5 marzo, l’annuncio dei figli: “Questo momento rimane nostro” Si svolgeranno nella Chiesa degli Artisti di Roma i funerali di Eleonora Giorgi, mercoledì 5 marzo alle 16. Ad annunciarlo i figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Giorgi per i suoi funerali aveva già dato disposizioni: “Vorrei le musiche dei Pink Floyd”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si svolgeranno a Roma, presso la Chiesa degli Artisti, i funerali di Eleonora Giorgi, l'attrice scomparsa nelle scorse ore a seguito di una lunga malattia. Le esequie di Giorgi saranno celebrate mercoledì 5 marzo alle 16, nella chiesa che si trova in piazza del Popolo. A comunicarlo, sono stati i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, che lo hanno confermato ai giornalisti che si trovavano all'esterno della clinica dove Giorgi ha trascorso gli ultimi giorni di vita. Le parole di Andrea Rizzoli: "Ringraziamo ancora tutti per le dimostrazioni di affetto, questo è un momento che rimane nostro e quindi se volete ci vediamo mercoledì. Ha portato avanti questo percorso col sorriso, spingendo gli altri a fare lo stesso".

Le disposizioni di Eleonora Giorgi: "Vorrei le musiche dei Pink Floyd"

In merito ai funerali, stando a quanto aveva affermato in un'intervista, l’attrice aveva già detto di aver incaricato una cara amica di occuparsi dell’organizzazione dell’evento. "Tesoro il funerale me l’organizzi te. Perché voglio un servizio eccellente" aveva raccontato col sorriso in quell'intervista in cui si mostrava senza turbante, con gli effetti già evidenti delle cure. Eleonora Giorgi per i suoi funerali aveva pensato a diversi dettagli, compeso l'accompagnamento musicale fuori dagli schemi. Aveva infatti espresso il desiderio che due canzoni in particolare accompagnino il suo ultimo saluto: "Mi piacerebbe A Whiter Shade of Pale e Wish You Were Here. Voglio una in entrata e l’altra in uscita".

La morte di Eleonora Giorgi

L'attrice, nota in particolare per alcuni ruoli iconici, da Borotalco a Compagni di scuola, è morta all'età di 71 anni, con gli ultimi mesi teatro del racconto del decorso della sua malattia, con al fianco figli e parenti. L'attrice era ricoverata alla clinica Paideia di Roma e aveva iniziato la terapia del dolore. I figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro le sono stati vicino fino alla fine e l'hanno accompagnata nel racconto degli ultimi mesi di vita anche in tv.