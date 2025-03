Carlo Verdone ricorda Eleonora Giorgi ai funerali: “Per me resterà sempre Nadia” Carlo Verdone all’esterno della Chiesa Degli Artisti ricorda Eleonora Giorgi, collega e amica con la quale ha condiviso il set di Borotalco: “Per me sarà sempre Nadia. Quello che mi ha colpito di più degli ultimi mesi è stata la sua grande dignità e signorilità, una pacatezza filosofica molto molto rara”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Carlo Verdone al termine dei funerali di Eleonora Giorgi ha omaggiato la sua cara amica e collega ricordandola come Nadia, protagonista del suo film del 1982, Borotalco. L'attrice è morta lunedì 3 marzo dopo aver lottato contro un tumore al pancreas. L'attore e regista, turbato per la sua scomparsa, ha sottolineato l'impegno della Giorgi nel raccontare e condividere la sua esperienza con le persone che stavano affrontando la sua stessa malattia. Le sue parole ai giornalisti presenti, tra cui Fanpage.it, fuori alla Chiesa degli Artisti dove si è svolto il rito funebre: "Quello che mi ha colpito di più degli ultimi mesi è stata la sua grande dignità e signorilità".

Le parole di Carlo Verdone per Eleonora Giorgi

Carlo Verdone all'uscita della Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, al termine dei funerali di Eleonora Giorgi, ha ricordato così la sua cara amica e collega: "Una giornata molto triste, però ci ha lasciato un grande esempio, di grande dignità e amore. Si è esposta anche lei di persona nelle interviste, però raccontando la sua situazione e donando alle persone che soffrono come lei non speranza ma coraggio, forza". Ricordando la foto scelta per la bara ai funerali, l'immagine dell'attrice nei panni di Nadia, personaggio del film Borotalco, ha poi aggiunto: "Hanno scelto la foto di Nadia e per me sarà sempre Nadia. Quello che mi ha colpito di più degli ultimi mesi è stata la sua grande dignità e signorilità, una pacatezza filosofica molto molto rara".

I funerali di Eleonora Giorgi

Si sono svolti questo pomeriggio di mercoledì 5 marzo i funerali di Eleonora Giorgi, l'attrice morta il 3 marzo, all'età di 71 anni, a causa di un tumore al pancreas. Era ricoverata da un mese circa in una clinica della Capitale, circondata dall'affetto dei suoi figli e parenti. In Chiesa per l'ultimo saluto oggi tanti volti dello spettacolo che l'hanno conosciuta, da Christian De Sica, Carlo Verdone a Pietro Castellitto, Ricky Tognazzi e Massimo Ghini.