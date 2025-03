video suggerito

Clizia Incorvaia contro la "falsità" dopo la morte di Eleonora Giorgi: "Belle parole per avere like, in vita non la calcolavano" La notizia della morte di Eleonora Giorgi è stata accolta da un tripudio di omaggi e celebrazioni social. La nuora Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, ritiene che non tutti i messaggi siano sinceri.

A cura di Daniela Seclì

La morte di Eleonora Giorgi è stata accolta da un tripudio di omaggi e ricordi. Affetto meritatissimo per l'attrice, che non solo ha segnato un'epoca della storia del cinema italiano, ma ha saputo farsi amare con la sua delicatezza e il suo sorriso. Ha affrontato la malattia con coraggio, cercando di farsi portavoce delle tante persone che ogni giorno convivono con il dolore e la sofferenza. Secondo Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, non tutti i messaggi che stanno arrivando in queste ore sarebbero sinceri.

Le parole di Clizia Incorvaia dopo gli omaggi a Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia, assistendo all'affetto travolgente che si è scatenato dopo la notizia della morte di Eleonora Giorgi, ha precisato su Instagram di non trovare sinceri alcuni messaggi. La nuora dell'attrice ha parlato di "falsità assurda":

Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla mai più quando era in vita. "L'amore, la stima e il rispetto" sono fatti, non sono parole. Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità. Ele tu sai. Il teatro dei pupi. Tu riderai lo so. Ti amo.

Per Clizia Incorvaia, Eleonora Giorgi era come una madre

Clizia Incorvaia ha riservato parole colme di affetto alla suocera. Le ha assicurato che non la dimenticherà mai. In particolare, porterà sempre nel cuore il suo sorriso:

Sei stata come una mamma per me. Voglio riempirmi la testa e il cuore del tuo sorriso da bambina che porterò sempre con me.

E ha celebrato la sua memoria con la poesia di Henry Scott Holland "La morte non è niente":

La morte non è niente.

Sono solamente passato dall’altra parte:

è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu. […] Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore.

ne ritroverai la tenerezza purificata.

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:

il tuo sorriso è la mia pace.