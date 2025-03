video suggerito

Adriano Celentano saluta Eleonora Giorgi: "Hai trasformato la malattia in un atto di amore" Adriano Celentano dice addio a Eleonora Giorgi con un messaggio pubblicato sui social: "Compagna di lavoro meravigliosa, gentile, appassionata, indimenticabile".

A cura di Andrea Parrella

Anche Adriano Celentano saluta Eleonora Giorgi. Con un post pubblicato su Instagram, il cantante e attore dice addio all'attrice, scomparsa il 3 marzo a Roma, dopo una lunga malattia. Con Eleonora Giorgi, Adriano Celentano ha girato alcuni film, in particolare due molto noti come Mani di velluto e Grand Hotel Excelsior.

Le parole di Adriano Celentano per Eleonora Giorgi

Ed è proprio con una foto sul set, insieme e giovanissimi, che Celentano rivolge a Giorgi il suo ultimo saluto, scrivendo queste parole: "Cara Eleonora, compagna di lavoro meravigliosa, gentile, appassionata, indimenticabile. Con la tua bellezza anche umana e la tua sensibilità, hai saputo trasformare il momento più difficile della malattia in un atto d’amore. Quell’amore che ritroverai tra le braccia di Gesù che ti stringerà a sè nel Suo amore. Adriano"

La morte di Eleonora Giorgi a 71 anni

Tanti i messaggi di addio a Eleonora Giorgi che si sono susseguiti nel corso delle ore, dopo la notizia della sua scomparsa. L'attrice è morta all'età di 71 anni, dopo un lungo periodo di cure per un tumore al pancreas. Un'esperienza, quella delle cure, che aveva raccontato con grande forza nei mesi scorsi, mostrandosi sorridente e sempre positiva, nonostante la consapevolezza di una inevitabilità della fine, visto l'avanzamento del male che la affliggeva.

Il saluto di Carlo Verdone a Eleonora Giorgi

A poche ore dalla notizia della morte, era arrivato il saluto di Carlo Verdone, suo amico e regista che le aveva dato modo di interpretare alcuni ruoli sul grande schermo rimasti nella storia del cinema italiano: "Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande,grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio".